Спецслужба рассказала, что может угрожать латвийцам за рубежом

В Европе, включая Латвию, наблюдается решимость и готовность недружественных Латвии государств применять все более агрессивные методы, включая саботаж, поэтому Бюро по защите Сатверсме (SAB) призывает жителей быть бдительными и осторожными, чтобы тем самым противостоять возможным угрозам безопасности, сообщили агентству LETA в SAB.
С началом летнего сезона, когда жители чаще выезжают за пределы Латвии, SAB предоставляет рекомендации, как обезопасить себя и избежать ситуаций, представляющих угрозу для безопасности.
Во-первых, ведомство призывает тщательно обдумать, действительно ли необходимо ехать в Россию или Беларусь, и воздержаться от поездки, если есть такая возможность, учитывая, что в последние годы каждый въезжающий из западных стран подвергается на границе особой процедуре допроса, в ходе которой вся имеющаяся при человеке информация попадает в распоряжение служб безопасности соответствующего государства.
Во-вторых, перед поездкой за границу SAB советует выяснить и сохранить номера телефонов для экстренной связи, включая номер латвийского консула в соответствующей стране.
Если поездка планируется в страну, где нет представительства Латвии, SAB рекомендует выяснить, какая страна может предоставить консульскую помощь гражданам Латвии.
Также перед поездкой за границу бюро призывает ознакомиться с правилами пребывания иностранцев в соответствующей стране, в том числе - требуется ли регистрация в иммиграционной службе или полиции.
Путешествуя в страны за пределами Европейского союза и НАТО, гражданам рекомендуется избегать использования публичных беспроводных сетей, чтобы предотвратить возможность доступа к их личной переписке.
SAB также напоминает о необходимости соблюдать местные законы и традиции, а также носить с собой удостоверение личности, так как во многих странах проводятся проверки личности.
Бюро призывает не фотографироваться у объектов критической инфраструктуры, а также у военных и охраняемых объектов, где обычно размещены знаки, запрещающие фотосъемку, так как это может вызвать подозрения в шпионаже, и человек может быть задержан.
Также следует избегать конфликтов с местными правоохранительными органами, выполнять их указания, не поддаваться на провокации и быть осторожными, чтобы не попасть в компрометирующие ситуации, которые могут быть использованы против путешественника.
Если оказывается давление с целью сотрудничества, SAB рекомендует как можно скорее вернуться в Латвию и немедленно сообщить о случившемся.
SAB указывает, что для спецслужб ряда стран может быть интересна и полезна различная профессиональная и иного рода информация, находящаяся в распоряжении жителей Латвии. Используя ее или принуждая людей к сотрудничеству, недружественные Латвии государства могут получить возможность нанести вред нашей стране.
SAB призывает быть внимательными и бдительными, чтобы совместными усилиями поддерживать и укреплять безопасность Латвии и Европы.
SAB - это служба безопасности Латвии, задачей которой является выявление и предотвращение угроз безопасности и национальным интересам Латвии со стороны иностранных учреждений, организаций или отдельных лиц. Основные направления деятельности SAB - разведка, контрразведка и защита государственной тайны.
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