Спецслужба рассказала, что может угрожать латвийцам за рубежом

SAB также напоминает о необходимости соблюдать местные законы и традиции, а также носить с собой удостоверение личности, так как во многих странах проводятся проверки личности.

Бюро призывает не фотографироваться у объектов критической инфраструктуры, а также у военных и охраняемых объектов, где обычно размещены знаки, запрещающие фотосъемку, так как это может вызвать подозрения в шпионаже, и человек может быть задержан.

Также следует избегать конфликтов с местными правоохранительными органами, выполнять их указания, не поддаваться на провокации и быть осторожными, чтобы не попасть в компрометирующие ситуации, которые могут быть использованы против путешественника.

Если оказывается давление с целью сотрудничества, SAB рекомендует как можно скорее вернуться в Латвию и немедленно сообщить о случившемся.

SAB указывает, что для спецслужб ряда стран может быть интересна и полезна различная профессиональная и иного рода информация, находящаяся в распоряжении жителей Латвии. Используя ее или принуждая людей к сотрудничеству, недружественные Латвии государства могут получить возможность нанести вред нашей стране.

SAB призывает быть внимательными и бдительными, чтобы совместными усилиями поддерживать и укреплять безопасность Латвии и Европы.

SAB - это служба безопасности Латвии, задачей которой является выявление и предотвращение угроз безопасности и национальным интересам Латвии со стороны иностранных учреждений, организаций или отдельных лиц. Основные направления деятельности SAB - разведка, контрразведка и защита государственной тайны.