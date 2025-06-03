Новая система оценивания: ошибаться можно в учебном процессе, но не в контрольной работе

"У детей этого возраста нет понимания времени. Они не понимают, как часто надо ходить на консультации, где они не одни. Консультация - не панацея: она проводится раз-два в неделю, и туда приходят дети из разных классов", - говорит директор.

По ее мнению, итоговая работа по всему году тоже не выход: "Если одну тему ученик знает на грани "удовлетворительно-слабо", другую - так же, а в итоговой работе все будет вместе, то шанс, что результат улучшится, очень низкий".

Пока нет обобщённых данных о том, как изменились оценки после введения новой системы, но представитель VIAA Диана Шавалгина говорит, что нет тенденции к ухудшению.

Определенные исследования по внедрению системы уже проводились. Шавалгина рассказывает, что проводились опросы учителей, они участвовали и в фокус-группах.

Государственная служба качества образования при проверке школ также оценивает, используется ли новая система.

Это позволило заключить: изменение системы себя оправдало. Учителя сообщают, что ученики стали более осознанными, чаще приходят на консультации, ответственнее относятся к занятиям.

Элита Ритере соглашается, что новая система мотивирует часть учеников серьезнее готовиться к каждой контрольной.