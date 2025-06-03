Новая система оценивания: ошибаться можно в учебном процессе, но не в контрольной работе

Ответственные учреждения еще собирают информацию о том, как новая система оценивания, согласно которой ученикам больше не разрешается переписывать неудачно выполненные контрольные работы, повлияла на успеваемость. Однако уже сейчас в Государственном агентстве развития образования (VIAA) подчеркивают, что знания важнее оценок, сообщает lsm.lv.
"Мы хотели, чтобы во всех учебных заведениях действовали единые принципы, чтобы было понятно, что мы оцениваем, когда и почему. Поскольку меняется сам образовательный процесс, в котором крайне важно, чтобы ребенок умел учиться, находить информацию и знал, как двигаться дальше, очень важно осознать, что оценка это больше не главное. Главное - как мы учимся, совершаем ошибки, ищем информацию, становимся лучше", - объяснила представитель VIAA Диана Шавалгина.
На замечание, что оценки все же важны для перехода в следующий класс и учитываются при конкурсах на поступление, Шавалгина ответила: "На мой взгляд, ответ очень простой: если ты хочешь хорошую оценку, то нужно потрудиться. Прилагать усилия в процессе обучения это крайне важно, осмысленно, необходимо".
Ошибки допустимы только в процессе обучения
При введении нового образовательного стандарта разработчики подчеркивали, что новая система создается так, чтобы ученики не боялись ошибаться в процессе обучения. Но разве новая система оценивания этому не противоречит?
"Позвольте повторить: мы обеспечиваем ученику возможность ошибаться пять, десять, пятнадцать раз в ходе учебного процесса. Контрольная работа это не про ошибку, это про демонстрацию знаний на конкретный момент времени", - поясняет Шавалгина.
По мнению разработчиков образовательной политики, важно воспитать в учениках способность справляться со стрессом и показать лучший результат с первой попытки - тогда меньше учеников провалят централизованные экзамены.
Новая система вызывает стресс
На замечание о том, что особенно страдают дети с трудностями в обучении, Шавалгина повторяет: ключ - в учебном процессе. При этом таким ученикам можно предоставить больше времени на выполнение работы и разрешить использовать подсказки.
Школьница Эльза говорит, что у нее и многих одноклассниках новая система вызывает стресс и дискомфорт, хотя есть и такие ученики, которым она помогает сосредоточиться и успешно сдать работу с первой попытки.
Эльза подтверждает, что есть ученики, которые теперь намеренно не приходят в школу в день контрольной, чтобы написать ее позже, узнав задания от одноклассников.
Шавалгина считает, что со временем эта проблема исчезнет сама собой, когда учебный процесс выстроится так, что контрольные перестанут вызывать страх.
Подходит не всем детям
Теперь оценку можно улучшить только в конце учебного года, написав итоговую работу по всему учебному курсу. Директор Рижской начальной школы Валдиса Залиша Элита Ритере рассказывает, что в ее школе этой возможностью воспользовались лишь шесть учеников - пятеро из них улучшили свои оценки.
В целом директор относится к системе критически: возможно, старшеклассникам легче, но для младших - это тяжело.
Они не понимают, что нельзя откладывать освоение сложного материала до конца года - например, таблицу умножения нужно выучить сейчас, чтобы двигаться дальше по математике.
"У детей этого возраста нет понимания времени. Они не понимают, как часто надо ходить на консультации, где они не одни. Консультация - не панацея: она проводится раз-два в неделю, и туда приходят дети из разных классов", - говорит директор.
По ее мнению, итоговая работа по всему году тоже не выход: "Если одну тему ученик знает на грани "удовлетворительно-слабо", другую - так же, а в итоговой работе все будет вместе, то шанс, что результат улучшится, очень низкий".
Пока нет обобщённых данных о том, как изменились оценки после введения новой системы, но представитель VIAA Диана Шавалгина говорит, что нет тенденции к ухудшению.
Определенные исследования по внедрению системы уже проводились. Шавалгина рассказывает, что проводились опросы учителей, они участвовали и в фокус-группах.
Государственная служба качества образования при проверке школ также оценивает, используется ли новая система.
Это позволило заключить: изменение системы себя оправдало. Учителя сообщают, что ученики стали более осознанными, чаще приходят на консультации, ответственнее относятся к занятиям.
Элита Ритере соглашается, что новая система мотивирует часть учеников серьезнее готовиться к каждой контрольной.
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