Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - Латвия избрана в Совет Безопасности ООН на два года, повторная обязательная проверка счетчиков воды в квартирах больше не потребуется, а RUS TVNET узнал, как можно сэкономить на продуктах. Об этих и других новостях вторника, 3 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Во вторник, 3 июня, Латвия была избрана в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) на два года - 2026 и 2027 - 178 голосами.
Хлеб - по 1,50 евро, масло - за 2,30, а куриное филе стремится к 7 евро за кило. Даже картофель, некогда один из самых доступных продуктов, уже не кажется таким дешевым. TVNET+ разобрался, что происходит с ценами, экономят ли латвийцы на продуктах и за счет чего можно уменьшить чек.
Во вторник, 3 июня, латвийское правительство приняло решение, согласно которому повторная обязательная проверка (верификация) счетчиков воды в квартирах многоквартирных домов больше не потребуется. Министерство экономики пришло к выводу, что действовавший до сих пор порядок проверок был формальным и не приносил ожидаемого эффекта, сообщает LSM.lv.
Для сокращения уровня преступности Министерство внутренних дел предлагает ввести обязательную регистрацию пользователей предоплаченных мобильных SIM-карт, сообщили в ведомстве.
"Вроде бы всем нужны, а на самом деле - никому". Примерно так можно описать судьбу памятников, исчезнувших из Риги и годами томящихся на улице Вароню. Здесь, рядом с символами советской дружбы народов, "живет" и памятник Судрабу Эджусу - создателю знаменитого образа мечтателя и странника Чудного Дауки. Что же происходит с этими памятниками? Каков их нынешний статус и есть ли у них будущее?
За рубежом:
В результате новой специальной операции, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ), под водой были подорваны опоры Крымского моста, в результате чего сооружение сейчас находится в аварийном состоянии. Об этом во вторник, 3 июня, сообщила пресс-служба СБУ.
Эксперты продолжают восхищаться операцией СБУ, которая получила кодовое название "Паутина", когда десятки дронов-камикадзе прямо с территории РФ атаковали базы стратегической авиации. Бывший сотрудник ЦРУ с обширным опытом разведывательных операций и стратегических оборонных инициатив Джеймс Акуна в блиц-интервью прокомментировал Rus.Postimees итоги необычной атаки.
В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. На встрече, до последнего момента остававшейся под вопросом, Москва и Киев смогли договориться о новых гуманитарных мерах, но даже до перемирия, не говоря уже о мирном соглашении, дело снова не дошло.
Телефонный разговор 19 мая между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом очень порадовал Кремль и его идеологов. Он обсуждался в крайне восторженных тонах всю прошлую неделю, с особым акцентом на нежелании Трампа вводить какие-либо новые санкции против России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что гнев и раздражение России в связи с украинской спецоперацией "Паутина" никого не интересуют, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
Интересное чтиво:
Лето в Риге началось удивительным синтезом французского и иврита - в столичный "Дайлес" с гастролями приехал израильский театр "Гешер" с постановкой "Сирано" Римаса Туминаса. Чем запомнится последний спектакль легендарного литовского режиссера и за что в России, где он отработал более 15 лет, его объявили "предателем" - рассказывает TVNET+.
Латвийский вратарь Артур Шилов в понедельник отразил 31 бросок в полуфинале плей-офф Кубка Колдера (Calder Cup) Американской хоккейной лиги (АХЛ), но его команда "Абботсфорд Кэнакс"потерпела первое поражение в серии.
"Всех наших зрителей из Латвии поздравляю с огромным успехом", - сказал кинокритик Антон Долин в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм", подводя итоги Каннского фестиваля этого года.
В последний день весны на эстраде Межапарка прошел грандиозный "Большой концерт", а параллельно латвийские знаменитости отмечали 25-летний юбилей радиостанции Star FM. Смотрите, кто был на вечеринке!
В минувшие выходные на "Большом концерте" на эстраде Межапарка с хитом Лауриса Рейникса Es skrienu выступила группа Tautumeitas, ранее блиставшая на "Евровидении".
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