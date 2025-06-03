Главное за 3 июня Латвия в Совбезе ООН, отмена верификации счетчиков воды и как сэкономить на продуктах

Новости Латвии:

Во вторник, 3 июня, Латвия была избрана в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) на два года - 2026 и 2027 - 178 голосами.

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Хлеб - по 1,50 евро, масло - за 2,30, а куриное филе стремится к 7 евро за кило. Даже картофель, некогда один из самых доступных продуктов, уже не кажется таким дешевым. TVNET+ разобрался, что происходит с ценами, экономят ли латвийцы на продуктах и за счет чего можно уменьшить чек.

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Во вторник, 3 июня, латвийское правительство приняло решение, согласно которому повторная обязательная проверка (верификация) счетчиков воды в квартирах многоквартирных домов больше не потребуется. Министерство экономики пришло к выводу, что действовавший до сих пор порядок проверок был формальным и не приносил ожидаемого эффекта, сообщает LSM.lv.

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Для сокращения уровня преступности Министерство внутренних дел предлагает ввести обязательную регистрацию пользователей предоплаченных мобильных SIM-карт, сообщили в ведомстве.

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