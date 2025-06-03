НАТО в пять раз усилит ПВО в Европе из-за угрозы со стороны России

Речь идет о коллективной системе противовоздушной обороны, при этом вклад отдельных стран будет зависеть от их возможностей. Конкретные сроки усиления ПВО пока не названы. Министры обороны стран НАТО обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе 5 июня, которую проведет генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Мы не находимся в состоянии войны, но и мира нет. Мы должны продолжать укреплять наши силы сдерживания и обороны, а это значит - достичь полной боевой готовности", - заявил Рютте в понедельник, 2 июня, на встрече в Вильнюсе.

Система противовоздушной обороны является самым уязвимым местом НАТО. За последние 30 лет альянс сократил количество таких систем, сосредоточив внимание не на угрозах времен холодной войны, а на конфликтах в Северной Африке и на Ближнем Востоке, признал высокопоставленный военный представитель из Европы.