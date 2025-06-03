НАТО в пять раз усилит ПВО в Европе из-за угрозы со стороны России

НАТО призвало европейские страны-участницы альянса увеличить силы ПВО на суше в пять раз из-за угрозы агрессии со стороны России, сообщает Bloomberg.
Речь идет о коллективной системе противовоздушной обороны, при этом вклад отдельных стран будет зависеть от их возможностей. Конкретные сроки усиления ПВО пока не названы. Министры обороны стран НАТО обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе 5 июня, которую проведет генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
"Мы не находимся в состоянии войны, но и мира нет. Мы должны продолжать укреплять наши силы сдерживания и обороны, а это значит - достичь полной боевой готовности", - заявил Рютте в понедельник, 2 июня, на встрече в Вильнюсе.
Система противовоздушной обороны является самым уязвимым местом НАТО. За последние 30 лет альянс сократил количество таких систем, сосредоточив внимание не на угрозах времен холодной войны, а на конфликтах в Северной Африке и на Ближнем Востоке, признал высокопоставленный военный представитель из Европы.
Теперь странам НАТО необходимо создавать наземные ПВО-комплексы, способные защищать от таких угроз, как беспилотники, ракеты и истребители. Это признано необходимым в свете вторжения России в Украину и риска вооруженного нападения на восточный фланг НАТО.
Противовоздушные системы - одни из самых дорогих видов вооружений, которые альянс планирует закупать. Германия выразила готовность возглавить проекты ПВО в рамках ЕС, поскольку Брюссель призывает страны-члены инвестировать в сферы общего интереса.
По информации источника, знакомого с переговорами в Берлине, канцлер Фридрих Мерц планирует "вложить миллиарды евро" в дополнительные ПВО-системы. Это включает расширение инициативы "Европейский воздушный щит", начатой его предшественником Олафом Шольцем.
Проект, поддержанный НАТО, нацелен на создание наземной системы европейской ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты.
На просьбу прокомментировать происходящее представитель НАТО заявил, что ПВО, противоракетная оборона, вооружения дальнего радиуса действия, логистика и сухопутные силы являются "одними из главных приоритетов альянса".
На саммите НАТО в Гааге 24–26 июня союзники также договорятся о самом масштабном увеличении оборонных расходов со времен холодной войны. Сейчас рекомендованный уровень - 2% от ВВП, но страны НАТО планируют увеличить его до 5% от ВВП: 3,5% на военные нужды и еще 1,5% - на меры по обеспечению безопасности, включая укрепление границ и борьбу с киберугрозами.
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