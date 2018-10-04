Чт, 4.10.2018
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Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка

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Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Шесть сотрудников малазийской службы спасения утонули, пытаясь спасти мальчика, упавшего в водоем, который образовался после затопления карьера. Дайверы искали 17-летнего подростка, который пропал накануне, когда рыбачил на берегу этого водоема со своими друзьями.

По заявлению местных властей, спасатели попали в водоворот, из-за внезапного сильного течения потеряли часть своего оборудования и не сумели выплыть.

В четверг поиски пропавшего мальчика возобновились.

Молодой человек и его друзья только приехали к водоему в округе Сепанг штата Селангор и собрались ловить рыбу, когда он упал в воду.

По словам шефа местной полиции Абдула Азиза Али, дайверы, отправившиеся на поиски, соблюдали все меры безопасности.

У спасателей было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь, сказал Азиз.

Он также сообщил в интервью местному информационному агентству Бернама, что сильное течение закрутило всех спасателей. Страховочное оборудование было оторвано, передает BBC.

"Образовался водоворот. Спасатели с берега видели, как шесть дайверов пытаются выбраться", - объяснил новостному порталу New Straits Times руководитель пожарного и спасательного департамента страны Мухамед Хамдан Вахид.

Малайзийские пользователи "Твиттера" публикуют портреты дайверов и соболезнования их семьям.

Дайверы находились в воде около получаса, пока коллеги пытались спасти их. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды, и реанимировать их не удалось.

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