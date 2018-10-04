Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка

Шесть сотрудников малазийской службы спасения утонули, пытаясь спасти мальчика, упавшего в водоем, который образовался после затопления карьера. Дайверы искали 17-летнего подростка, который пропал накануне, когда рыбачил на берегу этого водоема со своими друзьями.
По заявлению местных властей, спасатели попали в водоворот, из-за внезапного сильного течения потеряли часть своего оборудования и не сумели выплыть.
В четверг поиски пропавшего мальчика возобновились.
Condolences to the family of the 6 bomba personnel who made the ultimate sacrifice to rescue a teenager. pic.twitter.com/yDTX6VfGhL— Stevie Chan, Esq. (@tapaimalaya) October 4, 2018
Молодой человек и его друзья только приехали к водоему в округе Сепанг штата Селангор и собрались ловить рыбу, когда он упал в воду.
По словам шефа местной полиции Абдула Азиза Али, дайверы, отправившиеся на поиски, соблюдали все меры безопасности.
У спасателей было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь, сказал Азиз.
Он также сообщил в интервью местному информационному агентству Бернама, что сильное течение закрутило всех спасателей. Страховочное оборудование было оторвано, передает BBC.
"Образовался водоворот. Спасатели с берега видели, как шесть дайверов пытаются выбраться", - объяснил новостному порталу New Straits Times руководитель пожарного и спасательного департамента страны Мухамед Хамдан Вахид.
Малайзийские пользователи "Твиттера" публикуют портреты дайверов и соболезнования их семьям.
Дайверы находились в воде около получаса, пока коллеги пытались спасти их. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды, и реанимировать их не удалось.