Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка

По заявлению местных властей, спасатели попали в водоворот, из-за внезапного сильного течения потеряли часть своего оборудования и не сумели выплыть.

В четверг поиски пропавшего мальчика возобновились.

Condolences to the family of the 6 bomba personnel who made the ultimate sacrifice to rescue a teenager. pic.twitter.com/yDTX6VfGhL — Stevie Chan, Esq. (@tapaimalaya) October 4, 2018

Молодой человек и его друзья только приехали к водоему в округе Сепанг штата Селангор и собрались ловить рыбу, когда он упал в воду.

По словам шефа местной полиции Абдула Азиза Али, дайверы, отправившиеся на поиски, соблюдали все меры безопасности.

У спасателей было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь, сказал Азиз.

Он также сообщил в интервью местному информационному агентству Бернама, что сильное течение закрутило всех спасателей. Страховочное оборудование было оторвано, передает BBC.

"Образовался водоворот. Спасатели с берега видели, как шесть дайверов пытаются выбраться", - объяснил новостному порталу New Straits Times руководитель пожарного и спасательного департамента страны Мухамед Хамдан Вахид.

Малайзийские пользователи "Твиттера" публикуют портреты дайверов и соболезнования их семьям.