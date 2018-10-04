Билл Гейтс перестал быть самым богатым американцем

В настоящее время состояние Безоса оценивают в 160 миллиардов долларов, в то время, как состояние Билла Гейтва - в 97 миллиардов.

Также существенно вырос капитал генерального директора Twitter и платежной системы Square Джека Дорси. Рост оценили в 186 процентов - до 6,3 миллиардов.