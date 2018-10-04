Билл Гейтс перестал быть самым богатым американцем
4 октября 2018, 17:17
Согласно данным журнала Forbes, основатель Microsoft перестал быть богатейшим американцем, уступив лидерство главе Amazon Джеффу Безосу. Об этом пишет CBS News.
В настоящее время состояние Безоса оценивают в 160 миллиардов долларов, в то время, как состояние Билла Гейтва - в 97 миллиардов.
Также существенно вырос капитал генерального директора Twitter и платежной системы Square Джека Дорси. Рост оценили в 186 процентов - до 6,3 миллиардов.
При этом аутсайдером оказался Джордж Сорос, капитал которого сократился практически в три раза - с 23 миллиардов долларов в прошлом году до 8,3 млрд. в текущем.