Чт, 4.10.2018
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Билл Гейтс перестал быть самым богатым американцем

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Глава Microsoft Билл Гейтс

ФОТО: Фото: corbis.com

Согласно данным журнала Forbes, основатель Microsoft перестал быть богатейшим американцем, уступив лидерство главе Amazon Джеффу Безосу. Об этом пишет CBS News.

В настоящее время состояние Безоса оценивают в 160 миллиардов долларов, в то время, как состояние Билла Гейтва - в 97 миллиардов.

Также существенно вырос капитал генерального директора Twitter и платежной системы Square Джека Дорси. Рост оценили в 186 процентов - до 6,3 миллиардов.

При этом аутсайдером оказался Джордж Сорос, капитал которого сократился практически в три раза - с 23 миллиардов долларов в прошлом году до 8,3 млрд. в текущем.

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