Будут ли построены новые платформы на линии Айзкраукле в этом году? Отвечает глава LDz

Также он напомнил, что в феврале этого года Рижский городской суд начал процесс правовой защиты одного из членов подрядного объединения - компании AS BMGS.

"Финансовые трудности компании напрямую влияют на успешное выполнение проекта и организацию работ. Темпы строительства на линии Айзкраукле не соответствуют плану, наблюдаются трудности с привлечением субподрядчиков и восстановлением доверия поставщиков", - указал Гринбергс.

Он также признал, что самый большой вопрос сейчас- как довести проект на линии Айзкраукле до финального решения.

"В этом году новых платформ на этой линии не будет. В ближайшее время будет юридически ясно, останемся ли мы с уменьшенным объемом работ по текущему договору или пойдем по альтернативному пути", - добавил глава LDz.

Гринбергс отметил, что в настоящее время рассматривается возможность того, чтобы LDz в будущем может участвовать в реализации подобных инфраструктурных проектов.

"Если бы мы сами могли выполнять часть работ, которые нам сейчас не разрешено делать по нормативам, это позволило бы сократить как объем инвестиций на километр, так и сроки реализации проектов", - добавил он.

Таким образом, Гринбергс призвал предоставить LDz возможность самостоятельно выполнять больше работ, включая обновление контактной сети, не полагаясь исключительно на строительные компании с рынка.

Ранее LDz сообщал, что в рамках проекта модернизации платформ для пассажирской эксплуатации доступны повышенные платформы на 31 станции из 48, включенных во второй этап модернизации.

Как уже сообщалось, в проекте модернизации платформ предусмотрено обновление 48 пассажирских платформ и сопутствующей инфраструктуры на линиях Айзкраукле, Саулкрасты, Тукумс и Елгава. В частности, планируется перестроить 12 платформ на линии Айзкраукле, 20 - на линии Саулкрасты, 9 - на линии Тукумс и 7 - на линии Елгава.

Общая стоимость проекта составляет 44,4 миллиона евро, из которых 37,8 миллиона евро - финансирование из Фонда сплочения ЕС, а 6,6 миллиона евро - софинансирование LDz.