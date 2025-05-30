Будут ли построены новые платформы на линии Айзкраукле в этом году? Отвечает глава LDz

На железнодорожной линии Айзкраукле в этом году новые пассажирские платформы построены не будут, заявил в интервью агентству LETA председатель правления VAS Latvijas dzelzceļš (LDz) Артис Гринбергс.
Он добавил, что на Елгавской линии, где предстоит построить новые платформы и обновить контактную сеть, есть надежда завершить все работы по модернизации уже в этом году.
"То же самое касается линий Скулте и Тукумс. Параллельно строится контактная сеть от Болдераи до Иманты - Слоки, включая также строительство двух новых остановок", - сообщил Гринбергс.
По его словам, самая сложная ситуация с реализацией проекта модернизации платформ - на линии в Айзкраукле. "С подрядчиком мы боролись вдоль и поперек, и сейчас дело дошло до того, что либо объем работ будет сокращен, либо договорные отношения будут расторгнуты", - пояснил глава LDz.
Гринбергс отметил, что подрядчики, наконец, признали, что первоначальные сметы по линии Айзкраукле были некорректными, и их предстоит откорректировать.
Он объяснил, что ранее заключенные строительные договоры по этой линии существенно отличаются от текущей ситуации, поскольку исторически они были разбиты на шесть субпроектов, в которых фактически задействованы одни и те же подрядчики. Это означает, что любые изменения по одному договору вызывают "эффект домино" и влияют на другие соглашения.
Также он напомнил, что в феврале этого года Рижский городской суд начал процесс правовой защиты одного из членов подрядного объединения - компании AS BMGS.
"Финансовые трудности компании напрямую влияют на успешное выполнение проекта и организацию работ. Темпы строительства на линии Айзкраукле не соответствуют плану, наблюдаются трудности с привлечением субподрядчиков и восстановлением доверия поставщиков", - указал Гринбергс.
Он также признал, что самый большой вопрос сейчас- как довести проект на линии Айзкраукле до финального решения.
"В этом году новых платформ на этой линии не будет. В ближайшее время будет юридически ясно, останемся ли мы с уменьшенным объемом работ по текущему договору или пойдем по альтернативному пути", - добавил глава LDz.
Гринбергс отметил, что в настоящее время рассматривается возможность того, чтобы LDz в будущем может участвовать в реализации подобных инфраструктурных проектов.
"Если бы мы сами могли выполнять часть работ, которые нам сейчас не разрешено делать по нормативам, это позволило бы сократить как объем инвестиций на километр, так и сроки реализации проектов", - добавил он.
Таким образом, Гринбергс призвал предоставить LDz возможность самостоятельно выполнять больше работ, включая обновление контактной сети, не полагаясь исключительно на строительные компании с рынка.
Ранее LDz сообщал, что в рамках проекта модернизации платформ для пассажирской эксплуатации доступны повышенные платформы на 31 станции из 48, включенных во второй этап модернизации.
Как уже сообщалось, в проекте модернизации платформ предусмотрено обновление 48 пассажирских платформ и сопутствующей инфраструктуры на линиях Айзкраукле, Саулкрасты, Тукумс и Елгава. В частности, планируется перестроить 12 платформ на линии Айзкраукле, 20 - на линии Саулкрасты, 9 - на линии Тукумс и 7 - на линии Елгава.
Общая стоимость проекта составляет 44,4 миллиона евро, из которых 37,8 миллиона евро - финансирование из Фонда сплочения ЕС, а 6,6 миллиона евро - софинансирование LDz.
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