Главное за 30 мая В Латвии выросли зарплаты, краткий гид по выборам в Риге и нужно ли обязательное среднее образование

"Что они могут сделать - улучшить демографическую ситуацию? Только если каждый в своей постели", - вот чего ждут от нового самоуправления Аугшдаугавы, которое будет избрано 7 июня, говорят в самой южной точке Латвии - Деменской волости. Край со звучным названием, который был создан путем присоединения Илуксте к Даугавпилсскому краю, не имеет своего центра, а Даугавпилс, где находится администрация края, находится посередине. Безработица в Аугшдаугавском крае выше, чем в среднем по стране, зарплаты низкие, а население сокращается.

Министерство образования и науки вынесло на согласование поправки к ряду постановлений правительства, чтобы учащиеся 9-х классов, не сдавшие экзамены, с сентября могли учиться по программе так называемого "выравнивающего года" - предметам профессионального направления, в то же время в течение года имея возможность получить и аттестат об основном образовании, говорится в информации на портале правовых актов.

За рубежом:

Россия накапливает войска на Сумском направлении, чтобы создать "буферную зону" глубиной в 10 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивает численность российской группировки, готовящейся к наступлению, более чем в 50 тысяч человек. Что на этот раз могут представлять собой планы Кремля и каковы перспективы их реализации?