Главное за 30 мая В Латвии выросли зарплаты, краткий гид по выборам в Риге и нужно ли обязательное среднее образование

Последний рабочий день был насыщен важными событиями - узнали о трудностях с поиском работы в латвийском регионе, разобрали, нужно ли обязательное среднее образование в Латвии, а RUS TVNET обобщил все, что известно о политических силах на муниципальных выборах в Риге. Об этих и других новостях пятницы, 30 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Средняя брутто-зарплата в Латвии, то есть зарплата до уплаты налогов, за полный рабочий день в первом квартале 2025 года составила 1757 евро, что на 8,3%, или на 134 евро, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Обязательным в Латвии является лишь окончание основной школы (9 классов); получение полного среднего образования (10-12 классы) остается правом, а не обязанностью. Инициатива ManaBalss.lv, выдвинутая в апреле 2025 года, предлагает сделать полную среднюю школу обязательной, мотивируя это, в частности, соображениями государственной безопасности и социальной сплоченности. TVNET+ разбирается в том, спасет ли такая мера школьников, экономику и латвийское государство.
До муниципальных выборов осталась всего неделя, и прежде чем вступить в традиционный период предвыборной тишины, стоит обобщить все, что мы узнали о политических силах. Разговор, конечно, пойдет о Риге, но почитать полезно будет жителям всех регионов - эти партии и объединения баллотируются много где.
Обвиняемый в сексуальном насилии предприниматель Оскар Зейза сейчас, до суда, находится на свободе. Напомним, Рижский окружной суд 28 апреля 2025 года изменил меру пресечения задержанному за сексуальные преступления мужчине и 21 мая освободил его из-под стражи.
"Что они могут сделать - улучшить демографическую ситуацию? Только если каждый в своей постели", - вот чего ждут от нового самоуправления Аугшдаугавы, которое будет избрано 7 июня, говорят в самой южной точке Латвии - Деменской волости. Край со звучным названием, который был создан путем присоединения Илуксте к Даугавпилсскому краю, не имеет своего центра, а Даугавпилс, где находится администрация края, находится посередине. Безработица в Аугшдаугавском крае выше, чем в среднем по стране, зарплаты низкие, а население сокращается.
Министерство образования и науки вынесло на согласование поправки к ряду постановлений правительства, чтобы учащиеся 9-х классов, не сдавшие экзамены, с сентября могли учиться по программе так называемого "выравнивающего года" - предметам профессионального направления, в то же время в течение года имея возможность получить и аттестат об основном образовании, говорится в информации на портале правовых актов.
За рубежом:
Россия накапливает войска на Сумском направлении, чтобы создать "буферную зону" глубиной в 10 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он оценивает численность российской группировки, готовящейся к наступлению, более чем в 50 тысяч человек. Что на этот раз могут представлять собой планы Кремля и каковы перспективы их реализации?
На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось установить имена 110 608 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. При этом потери распределяются между регионами России крайне неравномерно. Например, для мужчин из Алтая и Тывы вероятность погибнуть на войне в Украине в 30-40 раз выше, чем для москвичей. При этом в республике Алтай почти половина всех погибших - это добровольцы, подписавшие контракты с российской армией после 2022 года. А в Тыве каждый четвертый погибший - это осужденный, отправленный на войну из колонии.
По мнению аналитиков, НАТО в случае войны с Россией будет иметь решающее превосходство в воздухе. Авторы исследования считают, что конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.
Утром в пятницу, 30 мая, во Владивостоке, на Дальнем Востоке России, на территории военной базы РФ произошли два мощных взрыва. Источники в украинских спецподразделениях утверждают, что это была операция, проведенная Главным управлением разведки (ГУР) Украины.
Эстония прекращает переговоры с Россией по размещению навигационных буев на Нарве - попытки найти компромисс оказались безрезультатными, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Утро 28 мая. Этот день в семье мы обсуждали заранее - день, когда в Biļešu paradīze можно будет приобрести билеты на один из двух концертов народного танца Es atvēru Laimas dārzu - вечером 11 июля или днем 12 июля - или на генеральную репетицию в первой половине дня 11 июля. Но мой "Сад счастья" открылся не так, как я этого ожидала.
"Это моя родина! Я очень люблю эту страну", - сказала в передаче TVNET+ "В чем фишка?" отельер и пресс-директор фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Юлия Жагунова. Она объяснила, почему считает сферу туризма в Латвии самой перспективной, с чего начался ее путь в профессию и как она стала работать с Лаймой Вайкуле.
С 25 по 27 июля в жемчужине Балтийского побережья - концертном зале "Дзинтари" - вновь прозвучат лучшие голоса и самые любимые песни в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025. Этот музыкальный праздник, ставший летней традицией, объединяет искусство, элегантность и яркие эмоции, превращая каждый вечер в незабываемое событие.
В августе 1992 года в Таллинне прохожий заметил в зеленой зоне возле железнодорожных путей леденящую кровь картину: там лежал обнаженный труп 20-летней женщины с выколотыми глазами, искалеченным лицом и следами удушения на шее. Таллиннский маньяк отличался особой жестокостью и выкалывал глаза своим жертвам, пока они были еще живы. Преступника в итоге удалось поймать - его идентичность полицейские установили благодаря одной необычной детали, сообщает Rus.Postimees.
В среду поклонники сериала, модницы и иконы стиля собрались на незабываемую вечеринку в саду Кэрри Брэдшоу, чтобы отпраздновать выход третьего сезона "И просто так...".
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