Перед выборами в некоторых самоуправлениях городские праздники проходят раньше обычного

Праздники - раньше, чем обычно

Анализируя информацию на сайтах самоуправлений, видно, что в этом году во многих регионах намечены городские или краевые праздники незадолго до выборов. Хотя и в предыдущие годы такие мероприятия нередко проходили в конце мая и начале июня. Так, например, в прошлом году праздники в Гробине проходили с 23 по 26 мая, а в этом - с 29 мая по 1 июня. Праздники в Елгаве также в этом году проходят в конце мая и начале июня, тогда как в прошлые годы - чуть раньше.

В то же время, например, краевые праздники в Саласпилсе состоятся уже после выборов - с 8 июня, а в Бауске - в середине июля.