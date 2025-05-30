Перед выборами в некоторых самоуправлениях городские праздники проходят раньше обычного

До муниципальных выборов остается чуть больше недели. В преддверии голосования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уже получило более 400 сигналов о возможных нарушениях правил предвыборной агитации и особенно внимательно следит за мероприятиями и концертами, организованными самоуправлениями. Возникает вопрос - не стоило бы перенести такие активности на период после выборов? В этом разбирался портал lsm.lv.
Праздники - раньше, чем обычно
Анализируя информацию на сайтах самоуправлений, видно, что в этом году во многих регионах намечены городские или краевые праздники незадолго до выборов. Хотя и в предыдущие годы такие мероприятия нередко проходили в конце мая и начале июня. Так, например, в прошлом году праздники в Гробине проходили с 23 по 26 мая, а в этом - с 29 мая по 1 июня. Праздники в Елгаве также в этом году проходят в конце мая и начале июня, тогда как в прошлые годы - чуть раньше.
В то же время, например, краевые праздники в Саласпилсе состоятся уже после выборов - с 8 июня, а в Бауске - в середине июля.
Однако есть и случаи, когда праздники в этом году организованы явно раньше, чем обычно. Например, в Кекавском крае в последние годы они проходили в середине июня или, как в прошлом году, непосредственно перед праздником Лиго, а в этом году - с 5 по 8 июня, то есть как раз в дни выборов. В Айзкраукле в прошлом году праздники были в июле, а в этом - уже в конце мая.
Празднование 750-летия Даугавпилса проходит с 29 мая по 1 июня. Хотя в последние годы городские праздники во втором по величине городе Латвии также отмечались в начале июня, медиа Chayka.lv напомнило, что ранее их переносили на после выборов - так было в 2013, 2017 и 2021 годах.
Эксперты: перенос дат - подозрителен
По мнению главы агентства общественных связей Mediju tilts Филипа Раевского, нет оснований полагать, что такие мероприятия не используются как часть предвыборной кампании.
"Один из ярких примеров - масштабные праздники в Даугавпилсе с большим салютом за неделю до выборов. Чтобы поверить, что это не часть агитации, нужно быть наивным человеком", - заявил Раевскис.
Он добавил, что выбор дат в первую или вторую неделю июня может быть объяснен, но очевидно, что такие мероприятия можно использовать для саморекламы, демонстрации власти и "добрых дел".
Политолог из Рижского университета имени Страдиня Лелде Метла-Розентале также считает подозрительным перенос праздников на период перед выборами, но подчеркивает, что не стоит переоценивать влияние таких событий на результаты голосования.
"Иногда кажется, что один концерт решает судьбу выборов, но это не так. Хотя, безусловно, цель таких мероприятий - привлечь внимание потенциальных избирателей. Но я не думаю, что людей так легко обвести вокруг пальца, чтобы это стало решающим фактором в их выборе", - сказала она.
KNAB следит за ситуацией
KNAB в предвыборный период особенно внимательно следит как за деятельностью кандидатов, так и за действиями самоуправлений и государственных учреждений в публичном пространстве.
На данный момент Бюро получило более 400 сигналов о возможных нарушениях. Ведется около 300 проверок и около 10 административных дел по конкретным партиям.
Чаще всего подозрения связаны с использованием административного ресурса для агитации. Под особым вниманием находятся и городские, и краевые праздники, концерты и другие публичные мероприятия, организуемые самоуправлениями.
KNAB подчеркивает, что участие руководителей самоуправлений в таких мероприятиях само по себе не является нарушением закона, однако сопряжено с рисками скрытой агитации.
"Мы всегда призываем строго разделять выполнение служебных обязанностей должностными лицами самоуправлений, особенно на публичных мероприятиях. Конечно, общение с общественностью входит в их функции, но всегда необходимо внимательно оценивать форму подачи", - объяснила представитель KNAB, начальница отдела по расследованию нарушений со стороны политических организаций Амилия Райтума.
Она не назвала конкретные самоуправления или мероприятия, где уже были зафиксированы нарушения.
Жителей призывают сообщать в KNAB о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации как в общественных местах, так и в медиа и социальных сетях. Наблюдения KNAB показывают, что на нарушения могут указывать нетипичные или чрезмерно частые мероприятия, на которых представители учреждений выступают не только как должностные лица, но и как представители конкретных политических сил.
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