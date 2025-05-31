Айнар Шлесерс стал рекордсменом по прогулам заседаний Сейма

Шлесерс без уважительной причины отсутствовал на трех из 47 заседаний Сейма, проведенных в прошлом году.

Еще девять раз он пропустил заседание по уважительным причинам.

По одному заседанию Сейма без уважительной причины пропустили беспартийные депутаты Александр Кирштейнс и Виктория Плешкане, а также депутат от Национального объединения Эдмунд Тейрумниекс.

В этом году во время зимней сессии, которая проходила с 7 января по 17 апреля, ни у одного депутата не было пропусков по неуважительной причине. В целом больше всего заседаний - 15 из 16 - в зимнюю сессию пропустил Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

Регламент Сейма предусматривает, что если депутат Сейма не присутствует на заседании Сейма без уважительной причины, за каждое такое отсутствие налагается штраф в размере 20% месячной зарплаты.