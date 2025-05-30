Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации "меморандума"

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация отправится в Стамбул и будет готова ко второму раунду переговоров с Украиной 2 июня, однако свою версию "меморандума" с предложениями о прекращении огня, запрошенную ранее Киевом, она обнародовать не будет. "Понятно, ничего не будет обнародоваться. Это не может быть обнародовано", - сказал Песков журналистам в Москве в пятницу, 30 мая, добавив при этом, что ни российский, ни украинский варианты документа по мирному урегулированию опубликован не будет.
Спикер Кремля также выразил надежду, что оба проекта "меморандумов" будут обсуждаться в ходе переговоров в Стамбуле. При этом Песков не стал отвечать на вопрос, когда именно Россия намерена передать этот документ Украине. По данным российских СМИ, Песков также сообщил, что в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины "речь может идти и о контактах на высшем уровне".
"Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он "за" контакты на высшем уровне, безусловно, они нужны. Но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран", - добавил Песков, комментируя прозвучавшее ранее заявление МИД Турции о том, что президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган готов принять у себя президентов России, США и Украины.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом по вопросам подготовки ко второму раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД России.
МИД РФ: Российская делегация будет в Стамбуле с проектом меморандума
"Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 мая. При этом она пояснила, что "о турецком или чьем-либо еще посредничестве" на переговорах речи не идет.
Комментируя информацию о возможном прибытии в Стамбул представителей США, Великобритании, Германии и Франции, Захарова отметила, что Москва не видит "связи между перемещениями представителей указанных четырех государств и двусторонними российско-украинскими переговорами в Стамбуле".
Первый раунд переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле состоялся 16 мая.
Киев хочет увидеть предложения по перемирию от РФ прежде, чем отправит делегацию в Стамбул
"Чтобы следующая запланированная встреча была содержательной и значимой, важно заранее получить документ, чтобы делегация, которая будет присутствовать, имела полномочия обсуждать соответствующие позиции", - сказал 30 мая на пресс-конференции в пятницу с Хаканом Фиданом глава МИД Украины Андрей Сибига. При этом он не уточнил, каковы будут действия Киева в случае, если российский документ не будет заранее предан украинской стороне, и не обозначил крайний срок его получения. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова принять участие во втором раунде переговоров с Россией в Стамбуле, но по-прежнему ждет от России "меморандум" об условиях перемирия.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог также посетовал, что Вашингтон не получил российскую версию меморандума с предложениями по мирному соглашению. В эфире американского телеканала ABC News Келлог рассказал, что Путин обещал Трампу во время телефонного разговора 19 мая прислать документ в течение недели. При этом спецпосланник Трампа назвал меморандум украинской стороны, переданный Вашингтону несколькими днями ранее, "достаточно разумным и хорошим".
Как уточняли в офисе президента Украины, речь идет о безусловном прекращении огня, предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", во время которых будут определены остальные этапы урегулирования. При этом Киев считает неприемлемым юридическое признание Крыма, так называемых "ДНР", "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей в составе России, на чем настаивает Москва.
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