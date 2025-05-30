Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации "меморандума"

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом по вопросам подготовки ко второму раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщили в МИД России.

МИД РФ: Российская делегация будет в Стамбуле с проектом меморандума

"Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров. Она приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 мая. При этом она пояснила, что "о турецком или чьем-либо еще посредничестве" на переговорах речи не идет.

Комментируя информацию о возможном прибытии в Стамбул представителей США, Великобритании, Германии и Франции, Захарова отметила, что Москва не видит "связи между перемещениями представителей указанных четырех государств и двусторонними российско-украинскими переговорами в Стамбуле".

Первый раунд переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле состоялся 16 мая.

Киев хочет увидеть предложения по перемирию от РФ прежде, чем отправит делегацию в Стамбул