Суд поддержал Трампа: 500 тысячам иммигрантов в США грозит депортация

В результате около 532 тысяч человек, приехавших в США из этих стран в рамках иммиграционной инициативы бывшего президента Джо Байдена, теперь оказались под угрозой депортации.

Согласно программе Байдена, до 30 тысяч иммигрантов в месяц из этих четырех стран, известных серьезными нарушениями прав человека, могут въезжать в США на два года.

Администрация Трампа пытается добиться отмены этих гарантий в судах, и в начале мая вопрос дошел до Верховного суда.

Правительство обратилось в Верховный суд с просьбой отменить постановление суда низшей инстанции, запрещающее прекращение мер. Суд, в котором преобладают консервативные судьи, разрешил администрации Трампа временно отменить правовой статус сотен тысяч иммигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, пока продолжаются судебные баталии.

Два судьи Верховного суда выразили несогласие, предупредив, что такое "разрушение жизни и средств к существованию почти полумиллиона иностранцев, пока их судебные иски находятся на рассмотрении", приведет к ужасным последствиям.

Как подчеркнули эти судьи, у иммигрантов теперь есть два незавидных варианта. С одной стороны, они могут принять решение покинуть Соединенные Штаты и столкнуться с угрозами в своих странах, разлучиться с членами семьи и, возможно, потерять всякий шанс получить правовую защиту на основании своих претензий. С другой стороны, они могут остаться в Соединенных Штатах и подвергнуться риску неминуемой депортации.

Суды низшей инстанции, запретившие властям аннулировать статус иммигрантов, утверждали, что администрация принимала решения, основываясь на неверном толковании иммиграционного законодательства.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов.