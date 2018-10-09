От роковых гвоздик до прекрасных шляпок, или Визиты голубых кровей в Латвию

​Предыдущие визиты в Латвию членов Королевской семьи:

1995 год и роковой 2001 год - в Латвии Его Королевское Высочество Принц Уэльский

Самым первым из королевской семьи Латвию посетил принц Уэльский, еще 23 года назад. К сожалению, фотографий того визита в Латвию не осталось, но принц Уэльский снова посетил Латвию спустя 6 лет, в 2001 году, и этот визит облетел СМИ всего мира, а также остался в памяти многих...

Именно в рамках этого визита 8 ноября в знак протеста против военных действий в Афганистане 16-летняя Алина Лебедева у памятника Свободы попыталась ударить гвоздиками по лицу принца Чарльза.

Инцидент произошел после того, как принц и президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга возложили цветы к памятнику, и представитель королевской семьи Великобритании направился поприветствовать собравшихся у памятника людей.

Школьницу сразу же схватил за руки и отвел в сторону представитель службы безопасности. Задержанная рассказала, что не состоит ни в одной политической организации, но взгляды национал-большевиков ей близки.

Девушка была доставлена в полицию безопасности, но вскоре после визита принц просил проявить снисхождение по отношению к ней. Адвокат выразил благодарность принцу Чарльзу и прокуратуре за то, что возбужденное против Лебедевой уголовное дело было прекращено.

Кадры, конечно, сомнительного качества, но вот, как это было:

ФОТО: скриншот видео

ФОТО: скриншот

2006 год - в Латвии Ее Величество Королева Елизавета II

​Спустя 5 лет после этого инцидента собственной персоной Латвию посетила Ее Величество Королева Елизавета II, которая за два дня визита "выгуляла" в Латвии два наряда. Компанию ей составила тогдашний президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Предлагаем вспомнить, как прекрасны выглядели эти дамы вместе...

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

2016 год - в Латвии Его Королевское Высочество Граф Уэссекский

​Всего два года назад граф Уэссекский уже гостил в Латвии для вручения международной награды герцога Эдинбургского молодым людям, добившимся успехов в рамках международной программы самовоспитания молодежи "Award", и популяризации самой программы среди латвийской молодежи.

Тогда же президент Латвии Вейонис рассказал графу о подготовке к празднованию столетия Латвии в 2018 году и пригласил членов королевской семьи Великобритании принять участие в торжествах по этому случаю. Собственно, поэтому их Королевские Высочества граф и графиня Уэссекские и едут к нам 9-10 октября. А вот как прошел визит графа в Латвию тогда:

ФОТО: Ieva Makare/LETA

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Добавим, что ровно 20 лет назад, в 1998 году, Латвию посещал и Его Королевское Высочество Герцог Йоркский.

Программа текущего визита их Королевского Высочества графа и графини Уэссекских, 9-10 октября 2018 года:

- Первая встреча их Королевского Высочества состоится с президентом Латвийской Республики. Далее они примут участие в официальной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы и пожертвуют книгу в "Народную книжную полку" Национальной библиотеки Латвии.

- Его Королевское Высочество граф Уэссекский примет участие в презентации Международной молодежной программы герцога Эдинбургского, на презентацию которой приглашены латвийские работодатели.

- Ее Королевское Высочество графиня Уэссекская и первая леди будут участвовать в мероприятии RigaTechGirls. Марина Петракова, соучредитель этой организации, расскажет об использовании виртуальной реальности для помощи детям с аутизмом.

- Ее Королевское Высочество и первая леди также посетят два социальных предприятия: OWA Fashion и Blind Art.