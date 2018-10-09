От роковых гвоздик до прекрасных шляпок, или Визиты голубых кровей в Латвию

Во вторник, 9 октября, Латвию посетят их Королевское Высочество граф и графиня Уэссекские. Напомним, граф Уэссекский – младший сын Ее Величества Королевы и Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского. Программа визита благородной четы в Латвию обещает быть весьма насыщенной и о всех главных событиях этого приезда мы еще непременно сообщим. А пока Русский TVNET вспоминает уже состоявшиеся визиты монарших особ Великобритании в Латвию.
Предыдущие визиты в Латвию членов Королевской семьи:
- 1995 год и роковой 2001 год - в Латвии Его Королевское Высочество Принц Уэльский
Самым первым из королевской семьи Латвию посетил принц Уэльский, еще 23 года назад. К сожалению, фотографий того визита в Латвию не осталось, но принц Уэльский снова посетил Латвию спустя 6 лет, в 2001 году, и этот визит облетел СМИ всего мира, а также остался в памяти многих...
Именно в рамках этого визита 8 ноября в знак протеста против военных действий в Афганистане 16-летняя Алина Лебедева у памятника Свободы попыталась ударить гвоздиками по лицу принца Чарльза.
Инцидент произошел после того, как принц и президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга возложили цветы к памятнику, и представитель королевской семьи Великобритании направился поприветствовать собравшихся у памятника людей.
Школьницу сразу же схватил за руки и отвел в сторону представитель службы безопасности. Задержанная рассказала, что не состоит ни в одной политической организации, но взгляды национал-большевиков ей близки.
Девушка была доставлена в полицию безопасности, но вскоре после визита принц просил проявить снисхождение по отношению к ней. Адвокат выразил благодарность принцу Чарльзу и прокуратуре за то, что возбужденное против Лебедевой уголовное дело было прекращено.
Кадры, конечно, сомнительного качества, но вот, как это было:
- 2006 год - в Латвии Ее Величество Королева Елизавета II
Спустя 5 лет после этого инцидента собственной персоной Латвию посетила Ее Величество Королева Елизавета II, которая за два дня визита "выгуляла" в Латвии два наряда. Компанию ей составила тогдашний президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Предлагаем вспомнить, как прекрасны выглядели эти дамы вместе...
- 2016 год - в Латвии Его Королевское Высочество Граф Уэссекский
Всего два года назад граф Уэссекский уже гостил в Латвии для вручения международной награды герцога Эдинбургского молодым людям, добившимся успехов в рамках международной программы самовоспитания молодежи "Award", и популяризации самой программы среди латвийской молодежи.
Тогда же президент Латвии Вейонис рассказал графу о подготовке к празднованию столетия Латвии в 2018 году и пригласил членов королевской семьи Великобритании принять участие в торжествах по этому случаю. Собственно, поэтому их Королевские Высочества граф и графиня Уэссекские и едут к нам 9-10 октября. А вот как прошел визит графа в Латвию тогда:
Добавим, что ровно 20 лет назад, в 1998 году, Латвию посещал и Его Королевское Высочество Герцог Йоркский.
Программа текущего визита их Королевского Высочества графа и графини Уэссекских, 9-10 октября 2018 года:
- Первая встреча их Королевского Высочества состоится с президентом Латвийской Республики. Далее они примут участие в официальной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы и пожертвуют книгу в "Народную книжную полку" Национальной библиотеки Латвии.
- Его Королевское Высочество граф Уэссекский примет участие в презентации Международной молодежной программы герцога Эдинбургского, на презентацию которой приглашены латвийские работодатели.
- Ее Королевское Высочество графиня Уэссекская и первая леди будут участвовать в мероприятии RigaTechGirls. Марина Петракова, соучредитель этой организации, расскажет об использовании виртуальной реальности для помощи детям с аутизмом.
- Ее Королевское Высочество и первая леди также посетят два социальных предприятия: OWA Fashion и Blind Art.
Напомним, визит посвящен столетию латвийского государства.