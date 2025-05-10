Суд рассмотрит иск Homburg Zolitude к строительному надзору обрушившегося магазина в Золитуде

Как уже сообщалось ранее, 21 ноября 2013 года в здании магазина Maxima XX на улице Приедайнес, 20 в Риге произошло обрушения части крыши. В результате трагедии погибли 54 человека, а значительное количество находившихся в здании получили травмы.

Ранее в другом деле между Homburg Zolitude и SIA Re&Re о возмещении убытков было достигнуто мировое соглашение.

До настоящего времени суды двух инстанций признали виновным по уголовному делу о Золитудской трагедии только одного человека - строительного инженера магазина Ивара Сергета, одновременно указав на недостатки следствия.

Суд первой инстанции приговорил инженера Сергета к шести годам лишения свободы, а апелляционная инстанция увеличила срок на шесть месяцев.

Также было решено взыскать с него 5,5 миллиона евро в качестве компенсации морального ущерба, а также запретить ему работать по профессии в течение пяти лет.

Приговор был обжалован, и Верховный суд (ВС) отменил решение Рижского окружного суда по делу о трагедии в Золитуде. Приговор в отношении строительного инженера Ивара Сергета был аннулирован, так как из обвинения необоснованно исключили отдельные обстоятельства.

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Согласно данным Firmas.lv, компания Homburg Zolitude принадлежит базирующейся в Нидерландах фирме, а ее уставной капитал составляет 4,6 миллиона евро.