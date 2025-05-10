Видео В Кекавском крае выписали штраф за незарегистрированный сухой туалет

Янис живет на хуторе на территории Кекавского края. Его сильно удивило, когда в этом году к нему во двор приехала полиция и вынесла предупреждение за то, что он не зарегистрировал уличный туалет.

"Набросились на меня за то, что туалет не зарегистрирован! Я и опомниться не успел, как через неделю прислали уведомление - явиться на заседание комиссии в думу. Комиссия выписала штраф в 75 евро. Получается, что я писаю нелегально, и по нужде хожу тоже нелегально. Это какой-то бред! Мы тут живем уже 117 лет. Предки в гробах, наверное, уже по три раза перевернулись!" - возмущен мужчина.

Он рассказал, что полицейские побывали и у на других хуторах, делали замечания, а возможно, и штрафовали за незарегистрированные уличные туалеты.

В Кекавском самоуправлении передаче пояснили, что власти активно взялись за выявление и инспектирование объектов, где не зарегистрированы децентрализованные канализационные системы.

Владельцы таких объектов обязаны официально зарегистрировать их ради улучшения экологической ситуации. Регистрация подразумевает регулярную откачку содержимого туалетов ассенизатором.

Постановления Кабинета министров уже давно требуют регистрировать децентрализованные канализационные системы. Самоуправление действует на основании этих правил, отметили в местной власти, где уже давно разработаны собственные обязательные нормативы по этому вопросу.

Тем не менее, обязательные правила Кекавского самоуправления противоречат постановлениям Кабмина, которые юридически выше. В Министерстве климата и энергетики также указывают, что самоуправление превышает свои полномочия.

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