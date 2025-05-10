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Видео Спецпосланник США Уиткофф нарушил протокол, используя кремлевских переводчиков

Фото статьи
Фото: EPA /Scanpix

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным не воспользовался услугами американского переводчика, положившись на переводчиков Кремля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников телеканала, таким образом Стив Уиткофф нарушил "давно установленные протокольные нормы".

"Если они разговаривали друг с другом по-русски, то он [Уиткофф] не понимал, о чем они говорят", - отметил источник NBC News, имея в виду Путина и переводчиков.

Два бывших посла США выразили мнение, что, используя кремлевских переводчиков, Уиткофф рисковал упустить "некоторые нюансы" в словах Путина и не мог независимо проверить, что именно ему говорил российский президент.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии телеканалу заявила, что Уиткофф "соблюдал все протоколы безопасности".

С февраля 2025 года Уиткофф трижды посещал Россию для встреч с Путиным - 11 февраля, 13 марта и 11 апреля.

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