Видео Спецпосланник США Уиткофф нарушил протокол, используя кремлевских переводчиков

По словам одного из собеседников телеканала, таким образом Стив Уиткофф нарушил "давно установленные протокольные нормы".

"Если они разговаривали друг с другом по-русски, то он [Уиткофф] не понимал, о чем они говорят", - отметил источник NBC News, имея в виду Путина и переводчиков.

Два бывших посла США выразили мнение, что, используя кремлевских переводчиков, Уиткофф рисковал упустить "некоторые нюансы" в словах Путина и не мог независимо проверить, что именно ему говорил российский президент.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии телеканалу заявила, что Уиткофф "соблюдал все протоколы безопасности".

С февраля 2025 года Уиткофф трижды посещал Россию для встреч с Путиным - 11 февраля, 13 марта и 11 апреля.

Here's the video released by the Kremlin. It clearly shows Witkoff pointing at the young woman and asking "Interpreter?", to which Putin & Co say "yes". Following that, cryptically Witkoff asks "from Embassy?", to which he again gets a confirmation. pic.twitter.com/hqufRpKqi5 — ChristoGrozev@bsky.social (@christogrozev) May 10, 2025