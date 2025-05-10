Главное за 10 мая Освобождение от экзаменов для некоторых учеников, стоимость пива на чемпионате мира и "трибунал для Путина"

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Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать российского диктатора Владимира Путина как основное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц. По их словам, Запад в настоящее время разрабатывает сценарии усиления давления на Москву в случае, если та откажется прекратить боевые действия.

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Спустя несколько часов после прекращения огня, которого потребовала Россия, мы отправились в Донецкую область на востоке Украины, чтобы посмотреть, как это повлияет на ситуацию - если вообще повлияет.

Лидеры 20 из 27 стран ЕС поддержали создание трибунала для военных преступников, ответственных за агрессивную войну в Украине. Этот шаг комментирует и глава европейской дипломатии, и пресс-секретарь Путина, пишет портал Rus.Postimees.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве США согласились на немедленное и полное прекращение огня. Власти Индии и Пакистана это подтвердили. В ночь на 10 мая обострение конфликта двух ядерных держав вышло на новый уровень, когда правительство Пакистана объявило о начале большой военной операции против Индии.

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