Главное за 10 мая Освобождение от экзаменов для некоторых учеников, стоимость пива на чемпионате мира и "трибунал для Путина"

Уходящий день был насыщен важными событиями - растет число школьников, освобожденных от экзаменов, разбор, почему товары из РФ и Беларуси все еще можно купить на рынке, а RUS TVNET узнал стоимость пива на чемпионате мира по хоккею. Об этих и других новостях субботы, 10 мая, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
На Рижском Центральном рынке до сих пор можно приобрести различные товары из России и Беларуси. В списке санкционных они не значатся, однако это вызывает вопрос - насколько этично таким образом поддерживать страны-агрессоры, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на программу 4. studija (LTV).
Уже два года в Латвии действует ужесточенный порядок освобождения школьников от экзаменов - справки об этом могут выдавать только некоторые врачи. Предполагалось, что это сократит число таких случаев, но на практике число освобожденных от экзаменов снова выросло. Латвийское Радио пыталось выяснить причины этой тенденции, сообщает портал LSM+.
В связи с 9 мая Государственная полиция возбудила 67 административных дел и задержала восемь человек, сообщила агентству LETA заместитель руководителя отдела по общественным связям Государственной полиции Ласма Грейдане.
В Латвии оценят санкции, введенные Польшей против владельцев сети магазинов Mere, сообщила в пятницу программа Латвийского телевидения Panorāma.
За рубежом:
Украина готова к 30-дневному перемирию с Россией с понедельника, сообщил в субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет DPA.
Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать российского диктатора Владимира Путина как основное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц. По их словам, Запад в настоящее время разрабатывает сценарии усиления давления на Москву в случае, если та откажется прекратить боевые действия.
Спустя несколько часов после прекращения огня, которого потребовала Россия, мы отправились в Донецкую область на востоке Украины, чтобы посмотреть, как это повлияет на ситуацию - если вообще повлияет.
Лидеры 20 из 27 стран ЕС поддержали создание трибунала для военных преступников, ответственных за агрессивную войну в Украине. Этот шаг комментирует и глава европейской дипломатии, и пресс-секретарь Путина, пишет портал Rus.Postimees.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве США согласились на немедленное и полное прекращение огня. Власти Индии и Пакистана это подтвердили. В ночь на 10 мая обострение конфликта двух ядерных держав вышло на новый уровень, когда правительство Пакистана объявило о начале большой военной операции против Индии.
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В стартовую заявку сборной Латвии на чемпионат мира 2025 года внесены еще четыре хоккеиста, сообщает агентство LETA.
9 мая начался чемпионат мира по хоккею 2025 года, а днем позже в Стокгольме турнир начинает и сборная Латвии. Не сюрприз - цены на пиво значительные. В первый день чемпионата TVNET+ исследовал официальную фан-зону и поговорил с латвийскими фанатами, чтобы услышать их мнение по поводу атмосферы в столице Стокгольме.
8 мая украинскому рэперу и продюсеру Потапу исполнилось 44 года. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Долгожданный чемпионат мира по хоккею 2025 года наконец начался. В первой игре латышам предстоит встретиться с французскими хоккеистами, с которыми они ранее уже не раз вели ожесточенные поединки. Перед встречей сборных TVNET+ поговорил с ветераном НХЛ Пьером-Эдуардом Белльмаром. Капитан сборной Франции открыто охарактеризовал латвийский хоккей и рассказал о своих самых ярких воспоминаниях.
Латвийская легенда хоккея Сандис Озолиньш в разговоре с Ievas Stāsti открыто рассказал о том, что побудило его отказаться от алкоголя и как удалось это сделать.
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