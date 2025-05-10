Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать российского диктатора Владимира Путина как основное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц. По их словам, Запад в настоящее время разрабатывает сценарии усиления давления на Москву в случае, если та откажется прекратить боевые действия.
Вашингтон и европейские столицы работают над финальной версией соглашения о 30-дневном перемирии в Украине, отмечают источники Bloomberg.
Документ пока не завершен, и его параметры зависят от позиции США, которые настаивают на безусловном прекращении огня обеими сторонами и прямых переговорах между Москвой и Киевом. Если Россия отвергнет перемирие, США и их союзники готовы ввести против Москвы новые, более жесткие санкции.
Информацию о растущем раздражении Белого дома действиями Путина подтверждает и заявление нового канцлера Германии Фридриха Мерца. В интервью изданию Bild он заявил: "Трамп, очевидно, теряет терпение по отношению к Путину".
Мерц также подчеркнул, что в случае отказа России от перемирия последует "последует масштабное ужесточение санкций", а Украина продолжит получать всестороннюю поддержку Запада - "в том числе финансовую и военную". По его словам, Вашингтон полностью поддерживает эту позицию.
Ранее агентство Reuters сообщало, что США и европейские страны находятся на завершающей стадии подготовки предложения о 30-дневном перемирии. Один из дипломатических источников агентства отметил, что соглашение может быть достигнуто "в ближайшие часы или дни".
"Документ еще не согласован полностью, но мы близки к этому. Возможно, скоро будет объявлено о 30-дневном или постепенном перемирии. Эти варианты сейчас обсуждаются", — пояснил он. В случае отказа Кремля от перемирия США и ЕС готовы ввести новые санкции, подчеркнул источник.
Ранее Владимир Путин объявил о перемирии с 7 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Однако президент Украины Владимир Зеленский расценил это предложение как "попытку манипуляции" и выступил с инициативой установить полное перемирие сроком на 30 дней. С аналогичным призывом выступил и Дональд Трамп, подчеркнув, что перемирие между Россией и Украиной должно быть "без предварительных условий" и продолжаться не менее месяца.
Тем не менее Кремль фактически отклонил предложение о длительном перемирии. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что перемирие возможно только в том случае, если Запад полностью прекратит поставки оружия Украине.
Подобная ситуация уже наблюдалась ранее - накануне Пасхи Путин также объявлял временное перемирие, на что Зеленский ответил инициативой его продлить. Однако Кремль отказался.
NBC reports that, shockingly, during his latest Moscow pilgrimage Witkoff met with Putin and his two negotiators alone and without his own interpreter, relying - in breach of protocol - on a locally present one. https://t.co/nutD8D3knJ. However, this seems half the problem (1/n)— ChristoGrozev@bsky.social (@christogrozev) May 10, 2025
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