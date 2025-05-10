"Документ еще не согласован полностью, но мы близки к этому. Возможно, скоро будет объявлено о 30-дневном или постепенном перемирии. Эти варианты сейчас обсуждаются", — пояснил он. В случае отказа Кремля от перемирия США и ЕС готовы ввести новые санкции, подчеркнул источник.

Ранее Владимир Путин объявил о перемирии с 7 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Однако президент Украины Владимир Зеленский расценил это предложение как "попытку манипуляции" и выступил с инициативой установить полное перемирие сроком на 30 дней. С аналогичным призывом выступил и Дональд Трамп, подчеркнув, что перемирие между Россией и Украиной должно быть "без предварительных условий" и продолжаться не менее месяца.

Тем не менее Кремль фактически отклонил предложение о длительном перемирии. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что перемирие возможно только в том случае, если Запад полностью прекратит поставки оружия Украине.

Подобная ситуация уже наблюдалась ранее - накануне Пасхи Путин также объявлял временное перемирие, на что Зеленский ответил инициативой его продлить. Однако Кремль отказался.

NBC reports that, shockingly, during his latest Moscow pilgrimage Witkoff met with Putin and his two negotiators alone and without his own interpreter, relying - in breach of protocol - on a locally present one. https://t.co/nutD8D3knJ. However, this seems half the problem (1/n) — ChristoGrozev@bsky.social (@christogrozev) May 10, 2025