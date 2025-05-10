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Видео Белый дом начал рассматривать Путина как препятствие для мирного урегулирования в Украине (2)

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Фото: Reuters/ScanPix

Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать российского диктатора Владимира Путина как основное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц. По их словам, Запад в настоящее время разрабатывает сценарии усиления давления на Москву в случае, если та откажется прекратить боевые действия.

Вашингтон и европейские столицы работают над финальной версией соглашения о 30-дневном перемирии в Украине, отмечают источники Bloomberg.

Документ пока не завершен, и его параметры зависят от позиции США, которые настаивают на безусловном прекращении огня обеими сторонами и прямых переговорах между Москвой и Киевом. Если Россия отвергнет перемирие, США и их союзники готовы ввести против Москвы новые, более жесткие санкции.

Информацию о растущем раздражении Белого дома действиями Путина подтверждает и заявление нового канцлера Германии Фридриха Мерца. В интервью изданию Bild он заявил: "Трамп, очевидно, теряет терпение по отношению к Путину".

Мерц также подчеркнул, что в случае отказа России от перемирия последует "последует масштабное ужесточение санкций", а Украина продолжит получать всестороннюю поддержку Запада - "в том числе финансовую и военную". По его словам, Вашингтон полностью поддерживает эту позицию.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США и европейские страны находятся на завершающей стадии подготовки предложения о 30-дневном перемирии. Один из дипломатических источников агентства отметил, что соглашение может быть достигнуто "в ближайшие часы или дни".

"Документ еще не согласован полностью, но мы близки к этому. Возможно, скоро будет объявлено о 30-дневном или постепенном перемирии. Эти варианты сейчас обсуждаются", — пояснил он. В случае отказа Кремля от перемирия США и ЕС готовы ввести новые санкции, подчеркнул источник.

Ранее Владимир Путин объявил о перемирии с 7 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Однако президент Украины Владимир Зеленский расценил это предложение как "попытку манипуляции" и выступил с инициативой установить полное перемирие сроком на 30 дней. С аналогичным призывом выступил и Дональд Трамп, подчеркнув, что перемирие между Россией и Украиной должно быть "без предварительных условий" и продолжаться не менее месяца.

Тем не менее Кремль фактически отклонил предложение о длительном перемирии. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что перемирие возможно только в том случае, если Запад полностью прекратит поставки оружия Украине.

Подобная ситуация уже наблюдалась ранее - накануне Пасхи Путин также объявлял временное перемирие, на что Зеленский ответил инициативой его продлить. Однако Кремль отказался.

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