В Латвии растет число учеников, освобожденных от экзаменов

Уже два года в Латвии действует ужесточенный порядок освобождения школьников от экзаменов - справки об этом могут выдавать только некоторые врачи. Предполагалось, что это сократит число таких случаев, но на практике число освобожденных снова выросло. Латвийское Радио пыталось выяснить причины этой тенденции, сообщает портал LSM+.
Латвийское радио сообщает, что сейчас освобождать от экзаменов могут только психиатры, неврологи, гематоонкологи, а также врачебные комиссии. Семейные врачи исключены из этого процесса.
В первый год эффект действительно был заметен - сократилось количество случаев освобождения от экзаменов (в 2022/2023 учебном году было освобождено 906 учеников). Но уже в следующем году количество таких случаев снова выросло - до 1572 ученика.
До введение новых правил освобождения от экзаменов, врачи выдавали справки около 2000 ученикам в год.
Детский психиатр Никита Безбородов рассказал, что школы, понимая, что часть учеников заведомо не справится с экзаменами, сами направляют их за справками.
Чтобы соответствовать формальным требованиям, дети становятся пациентами еще в начале года. В итоге растет число формальных диагнозов.
"Есть несколько таких диагнозов, например, смешанные физические нарушения обучения, то есть, когда у ребенка нормальное интеллектуальное развитие, но отсутствует педагогическое участие", - отметил психиатр.
Психиатр считает, что для улучшения ситуации нужно пересмотреть диагнозы и более точно их классифицировать.
Заместитель госсекретаря Минобразования Кристине Ниедре-Латхере поделилась, что за справками сейчас приходят и те, кто не имеет на это реальных оснований - например, ученики, которые просто плохо владеют латышским языком.
Впрочем, она не считает, что в рост числа освобождений виновата система образования, а связывает это с более болезненными детьми.
"Проблемы со здоровьем становятся все более серьезными, и именно поэтому растет количество освобождений", - отметила заместитель госсекретаря Минобразования и науки.
Также Ниедре-Латхере считает, что учителя не должны запугивать учеников экзаменами, а наоборот - поддерживать их, чтобы снизить стресс.
В свою очередь учитель математики Елгавской профессиональной средней школы Илья Гавриковс предлагает, чтобы экзамены сдавали только те ученики, которые планируют продолжить обучение в вузе.
"Собираешься идти в гимназию - сдавай экзамены. Не хочешь, хочешь профессию - просто заканчивай школу. Изучаешь все то же самое, но не сдаешь экзамены. К чему в Латвии повсеместно централизованные экзамены?", - рассказал Илья Гавриковс.
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