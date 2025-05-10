В Латвии растет число учеников, освобожденных от экзаменов

Латвийское радио сообщает, что сейчас освобождать от экзаменов могут только психиатры, неврологи, гематоонкологи, а также врачебные комиссии. Семейные врачи исключены из этого процесса.

В первый год эффект действительно был заметен - сократилось количество случаев освобождения от экзаменов (в 2022/2023 учебном году было освобождено 906 учеников). Но уже в следующем году количество таких случаев снова выросло - до 1572 ученика.

До введение новых правил освобождения от экзаменов, врачи выдавали справки около 2000 ученикам в год.

Детский психиатр Никита Безбородов рассказал, что школы, понимая, что часть учеников заведомо не справится с экзаменами, сами направляют их за справками.

Чтобы соответствовать формальным требованиям, дети становятся пациентами еще в начале года. В итоге растет число формальных диагнозов.

"Есть несколько таких диагнозов, например, смешанные физические нарушения обучения, то есть, когда у ребенка нормальное интеллектуальное развитие, но отсутствует педагогическое участие", - отметил психиатр.

Психиатр считает, что для улучшения ситуации нужно пересмотреть диагнозы и более точно их классифицировать.