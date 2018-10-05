Угроза взрыва в автобусе Петербург-Таллинн: Паника и замерзшие пассажиры

Вчера вечером в Lux Express поступило сообщение об угрозе взрыва в автобусе, направлявшемся из Петербурга в Таллинн. Автобус был остановлен, пассажиров эвакуировали. Об этом Rus.Postimees сообщили в пресс-службе Lux Express.
"Вчера около 18.35 по инфотелефону Lux Express поступило сообщение об угрозе взрыва, и в 18.40 мы начали эвакуировать пассажиров из автобуса", - уточнил региональный руководитель по сервису Lux Express в России Райт Реммель.
Информацию об угрозе сразу же передали российским правоохранительным органам и экстренным службам. На место выехали представители ФСБ, скорая помощь, пожарные. Как сообщили в Lux Express, было решено отправить для пассажиров транспортное средство на замену, но их выезд был отложен, поскольку представители российских правоохранительных органов решили полностью обыскать и замещающий автобус.
"Пассажиры смогли продолжить свой путь спустя два часа - в 20.40, поскольку местным службам пришлось полностью обыскать и замещающий автобус. Поэтому дорога заняла больше времени, в Таллинн пассажиры прибыли в 2.33 ночи", - сообщил Реммель.
Два часа пассажиры провели на улице, поскольку проводилась тщательная проверка автобуса и багажа.
"К сожалению, мы не можем ничего сделать в такой ситуации. На месте была скорая, пожарные и так далее, в таких ситуациях людьми занимаются ведомства, автобусной фирме заниматься пассажирами нельзя, потому что опять же тот, кто предупредил о бомбе, может находиться среди пассажиров, обыскиваются чемоданы и все остальное. Это означает, что пассажиры должны быть снаружи, если возникнут вопросы о том или ином чемодане. Это все в компетенции представителей ведомств - где должны находиться люди, куда их направят. Нам нельзя вмешиваться!" - подчеркнул Реммель.
Как сообщили в Lux Express, российская полиция уже установила личность человека, предупредившего о бомбе, и задержала его. Было ли обнаружено взрывное устройство, пока не сообщается.
Первоначально информация о произошедшем появилась в социальных сетях.
"Сели значит мы на автобус Питер-Таллинн (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - ред.), едем 10 минут и тут нас останавливают, просят быстро собрать вещи и выйти, потому что поступило сообщение, что автобус ЗАМИНИРОВАН и едет ОМОН!! И вот стоим мы на холоде уже около часа, никого нет, уехать не разрешают, потому что по словам водителей едет ФСБ, и вообщем из страны все равно не выпустят! Компания Luxexpress не дает внятных комментариев и настойчивые разговоры и просьбы дать новый автобус , отвезти в тепло и тому подобное, просто кидают трубки!!!!! КТО ВЫДВЕТ ТАКИМ ФИРМАМ ЛИЦЕНЗИИ!?? КТО ПРОВЕРЯЕТ ИХ РАБОТУ!!!!! Неужели нельзя организовать новый автобус и быстро решить экчтренную ситуацию???!! вот он 21 век , технологии и сервис!!!" - возмущалась в соцсетях одна из пассажирок.