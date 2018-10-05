Угроза взрыва в автобусе Петербург-Таллинн: Паника и замерзшие пассажиры

"Вчера около 18.35 по инфотелефону Lux Express поступило сообщение об угрозе взрыва, и в 18.40 мы начали эвакуировать пассажиров из автобуса", - уточнил региональный руководитель по сервису Lux Express в России Райт Реммель.

Информацию об угрозе сразу же передали российским правоохранительным органам и экстренным службам. На место выехали представители ФСБ, скорая помощь, пожарные. Как сообщили в Lux Express, было решено отправить для пассажиров транспортное средство на замену, но их выезд был отложен, поскольку представители российских правоохранительных органов решили полностью обыскать и замещающий автобус.

"Пассажиры смогли продолжить свой путь спустя два часа - в 20.40, поскольку местным службам пришлось полностью обыскать и замещающий автобус. Поэтому дорога заняла больше времени, в Таллинн пассажиры прибыли в 2.33 ночи", - сообщил Реммель.

Два часа пассажиры провели на улице, поскольку проводилась тщательная проверка автобуса и багажа.

"К сожалению, мы не можем ничего сделать в такой ситуации. На месте была скорая, пожарные и так далее, в таких ситуациях людьми занимаются ведомства, автобусной фирме заниматься пассажирами нельзя, потому что опять же тот, кто предупредил о бомбе, может находиться среди пассажиров, обыскиваются чемоданы и все остальное. Это означает, что пассажиры должны быть снаружи, если возникнут вопросы о том или ином чемодане. Это все в компетенции представителей ведомств - где должны находиться люди, куда их направят. Нам нельзя вмешиваться!" - подчеркнул Реммель.

Как сообщили в Lux Express, российская полиция уже установила личность человека, предупредившего о бомбе, и задержала его. Было ли обнаружено взрывное устройство, пока не сообщается.

Первоначально информация о произошедшем появилась в социальных сетях.