В Золитуде в лифте между этажами застрял ребенок

В соцсетях распространялась информация, что лифт упал.

Как пояснили в RNP, ни в этом, ни в других домах лифты не могут упасть технически, так как в каждом лифте есть механизм безопасности, который блокирует лифт и останавливает автоматически.

На предприятии пояснили, что эта остановка может произойти резко и напугать пассажира лифта, но в целом это не чрезвычайная ситуация. Механизмы безопасности могут срабатывать как в старых, так и в новых лифтах.

Дом на улице Паула Лейиня обслуживает предприятие Liftu alianse. После того, как в публичном пространстве прозвучала информация об инциденте, должностные лица RNP связались с обслуживающей лифт компанией и выяснили, что на конкретный адрес был вызов.

Специалисты Liftu alianse приехали, разблокировали лифт и выпустили ребенка. Лифт был обследован и сейчас находится в рабочем состоянии.