В начале этой недели в Риге на улице Паула Лейиня в лифте дома между этажами застрял ребенок, подтвердило предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
В Золитуде в лифте между этажами застрял ребенок
В соцсетях распространялась информация, что лифт упал.
Как пояснили в RNP, ни в этом, ни в других домах лифты не могут упасть технически, так как в каждом лифте есть механизм безопасности, который блокирует лифт и останавливает автоматически.
На предприятии пояснили, что эта остановка может произойти резко и напугать пассажира лифта, но в целом это не чрезвычайная ситуация. Механизмы безопасности могут срабатывать как в старых, так и в новых лифтах.
Дом на улице Паула Лейиня обслуживает предприятие Liftu alianse. После того, как в публичном пространстве прозвучала информация об инциденте, должностные лица RNP связались с обслуживающей лифт компанией и выяснили, что на конкретный адрес был вызов.
Специалисты Liftu alianse приехали, разблокировали лифт и выпустили ребенка. Лифт был обследован и сейчас находится в рабочем состоянии.
Как пояснили в RNP, в обслуживаемых предприятием домах лифты проверяются раз в месяц. Проверка этого лифта была проведена 2 января. Кроме того, раз в год проходит более масштабная проверка. У конкретного лифта она была проведена Латвийской ассоциацией экспертов по промышленной технической безопасности 10 октября 2024 года.
RNP поясняет, что самыми частыми причинами, почему срабатывают механизмы безопасности лифта, это раскачивание, прыгание, перегрузка, влияние на механизмы дверей, хаотичное нажатие кнопок. Вне зависимости от этого механизмы безопасности лифта срабатывают.
Специалисты по лифтам рекомендуют использовать лифты правильно и безопасно. Находясь в лифте, не нужно его раскачивать, прыгать в нем, трогать механизмы дверей. В свою очередь, если лифт остановился между этажами, ни в коем случае нельзя пытаться выбраться из него своими силами, необходимо подождать бригаду специалистов по лифтам.
Если людям в лифте стало плохо, необходимо вызвать и спасательную службу.
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