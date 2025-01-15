Что делает ВМС Латвии для защиты Балтийского моря от возможных гибридных атак?

Председатель Комиссии по национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис ("Новое Единство") добавил, что в плане развития Национальных вооруженных сил на ближайшие 12 лет предусмотрена модернизация и развитие Военно-морских сил Латвии.

"На данный момент ни литовцы, ни эстонцы не смогли полностью защитить свои коммуникационные линии, электрические и газовые трубы. С самого начала, когда появились такие акты вредительства со стороны России, Латвия приняла четкое решение о круглосуточном мониторинге, который сейчас выполняется. Возможности для защиты разнообразны, включая использование подводных роботов. Однако именно поэтому присутствие НАТО в Балтийском море должно быть более значительным, возможно, с участием таких стран, как Франция, Великобритания или Нидерланды, которые обладают сильным флотом, даже не имея выхода к Балтийскому морю", - отметил Латковскис.

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс в интервью Латвийскому радио подчеркнул, что такое утверждение несколько преувеличено, поскольку "теневой флот" России обладает значительными возможностями для нанесения ущерба критической инфраструктуре.

Самые опасные атаки до сих пор были направлены на электрические и газовые соединения, которые менее многочисленны, но имеют большое значение. Латвия в основном использует подводные кабели связи, что ставит ее в немного более безопасное положение по сравнению с другими странами.

"Флоты балтийских стран, включая Латвию, являются самыми маленькими в Балтийском море. Поэтому необходимо полагаться на более мощные государства, но есть вещи, которые можно делать. Во-первых, речь идет о готовности действовать. Финны продемонстрировали решительный подход, задержав танкер "теневого флота" России, который повредил соединение EstLink 2. В будущем необходимо больше учиться у Украины. Государство, фактически не имеющее флота, во многом уничтожило Черноморский флот России, используя в основном беспилотные плавсредства. Я думаю, что в будущем малым странам стоит применять такие решения", - рассказал Анджанс.

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