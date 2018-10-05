Пт, 5.10.2018
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Полиция Франции разыскивает пропавшего главу Интерпола

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Французские правоохранительные органы приступили к расследованию исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция Europe 1. По ее данным, никакой информации о главе Интерпола не поступало с 29 сентября, когда он отправился из Франции в Китай.

Расследование началось после того, как об исчезновении главы Интерпола сообщила его супруга, которая с детьми проживает во французском Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Со времени отъезда главы Интерпола семья не получала от него никаких известий и не знает ничего о его местонахождении. Женщина уже дала показания судебным следователям, передает ТАСС. О цели его командировки пока ничего не сообщается.

В Интерполе заявил, что вопросом пропажи Мэна Хунвэя занимаются власти Франции и КНР, передает агентство Reuters. При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, отмечает "Интерфакс".

64-летний Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, сменив на этом посту Мирей Балестрази. До этого Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности КНР. Вице-президентом Интерпола стал представитель России - генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

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