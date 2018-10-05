Полиция Франции разыскивает пропавшего главу Интерпола

Расследование началось после того, как об исчезновении главы Интерпола сообщила его супруга, которая с детьми проживает во французском Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Со времени отъезда главы Интерпола семья не получала от него никаких известий и не знает ничего о его местонахождении. Женщина уже дала показания судебным следователям, передает ТАСС. О цели его командировки пока ничего не сообщается.