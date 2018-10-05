Полиция Франции разыскивает пропавшего главу Интерпола

Французские правоохранительные органы приступили к расследованию исчезновения президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция Europe 1. По ее данным, никакой информации о главе Интерпола не поступало с 29 сентября, когда он отправился из Франции в Китай.
Расследование началось после того, как об исчезновении главы Интерпола сообщила его супруга, которая с детьми проживает во французском Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. Со времени отъезда главы Интерпола семья не получала от него никаких известий и не знает ничего о его местонахождении. Женщина уже дала показания судебным следователям, передает ТАСС. О цели его командировки пока ничего не сообщается.
В Интерполе заявил, что вопросом пропажи Мэна Хунвэя занимаются власти Франции и КНР, передает агентство Reuters. При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, отмечает "Интерфакс".
64-летний Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, сменив на этом посту Мирей Балестрази. До этого Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности КНР. Вице-президентом Интерпола стал представитель России - генерал-майор полиции Александр Прокопчук.