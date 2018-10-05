SCMP: исчезнувший глава Интерпола находится под следствием в Китае

По данным источника издания, 64-летнего Мэна Хунвэя увезли правоохранительные органы Китая для допроса сразу по прилету в страну на прошлой неделе. Отмечается, что на данный момент нет информации о том, по какой причине в Китае ведется расследование в отношении главы Интерпола, а также неизвестно возможное место его содержания.

Ранее полиция Франции начала расследование по факту исчезновения главы Интерпола Мэн Хунвэя после того, как он перестал выходить на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Заявление о пропаже подала его жена, с которой Хунвэй проживает в Лионе.

Источники издания в полиции заявили, что в последний раз Мэна Хунвэя видели во Франции 29 сентября, передает Gazeta ru.

Мэн Хунвэй был назначен главой Интерпола в 2016 году. Срок его должности истекает в 2020 году.