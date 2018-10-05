Королева красоты организовала убийство мужа-миллионера из-за наследства

Васкез-Рихос, в свое время победившая на конкурсе красоты Miss Puerto Rico Petite, вышла замуж за 32-летнего канадского миллионера Адама Анханга в 2005 году. Всего через шесть месяцев брак стал рушиться.

Они постоянно ругались из-за денег, мужчина жаловался, что жена отказывается принять иудаизм, она же в ответ обвиняла его в супружеской измене.

Пара стала ходить к семейному психотерапевту, пишет издание Winnipeg Free Press. На пятом сеансе Анханг предложил развестись и дождаться, когда Васкез-Рихос примет иудаизм. После этого они смогут жениться второй раз, заключив новый брачный договор с другими условиями.

«Можешь попробовать, — ответила женщина. — От меня так просто не отделаешься».

В тот же вечер она пригласила мужа поужинать в центре Сан-Хуана — крупнейшего города Пуэрто-Рико.

Когда они вышли из ресторана, на Анханга набросился незнакомый мужчина. Он принялся избивать его на глазах Васкез-Рихос, а потом ударил ножом. От полученных ран канадец скончался.

Полиции удалось поймать убийцу. Им оказался Алекс Пабон по кличке Эль-Локо («Чокнутый»), которого хорошо знали в местных преступных кругах. После ареста он сознался, что убил миллионера по просьбе Васкез-Рихос. За работу женщина пообещала три миллиона долларов, которых он так и не увидел, передает Lenta ru.

Согласно брачному договору, в случае развода ей отходили восемь миллионов канадских долларов.

Состояние Анханга было втрое больше, поэтому бывшая королева красоты рассудила, что выгоднее избавиться от него и получить наследство.

В 2008 году Васкез-Рихос, ее сестре и любовнику предъявили обвинение в сговоре с целью организации наемного убийства.

К тому времени она сбежала из Пуэто-Рико и несколько лет скрывалась от экстрадиции в Италии. ФБР удалось обманом выманить и арестовать ее в Мадриде лишь спустя пять лет.

Из-за ее бегства и ошибок полиции дело добиралось до суда 13 лет. За это время за решетку по обвинению в убийстве Анханга попал невиновный, а сама Васкез-Рихос родила троих детей.