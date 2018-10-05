ПБ продолжает получать сигналы о возможном подкупе избирателей

В фейсбуке есть посты на эту тему. Так, живущий в Великобритании латвийский подданный сообщил, что знакомый предлагал ему 10 фунтов стерлингов, если мужчина проголосует за Русский союз Латвии.

Также в социальной сети есть объявление о конкурсе, в котором избиратели могут прогнозировать исход выборов и получить награду - два билета на концерт или спектакль в Брюсселе, а также билеты и проживание на два дня для двух человек. Награду получит участник, который точнее всего спрогнозирует количество голосов для партии "Для развития/За!".