Литва: подозрения Бельгии - всего лишь гипотеза

В связи с возникшими у Бельгии подозрениями в том, что африканская чума свиней (АЧС) могла попасть в страну из балтийских государств, представители Продовольственно-ветеринарной службы Литвы заявили, что это лишь гипотеза, пишет BNS.
По словам заместителя директора службы Видмантаса Паулаускаса, такая теоретическая возможность существует, однако болезнь могла попасть в Бельгию также с Украины, из России или других стран.
"Мне странно слышать, что все валят на балтийские государства", - сказал Паулаускас.
Бельгийский телеканал RTBF в воскресенье сообщил, что бельгийские ведомства расследуют две основные версии появления в стране АЧС - с пищевыми отходами, которые выбрасывают водители грузовиков из стран Балтии, либо с вернувшимися из балтийских стран бельгийскими военными.
"Гипотеза о том, что водители с приготовленной дома пищей могут перевозить АЧС в другие страны, вероятна. Но это могут быть и водители с Украины, из России, других затронутых стран. Почему обязательно из стран Балтии?" - отметил Паулаускас.
Больше всего очагов АЧС в Европе зафиксировано в Польше - 1,96 тыс. В Литве количество очагов составляет 1,26 тыс., в Латвии - 559, в Эстонии - 198, в Румынии - 60, в Венгрии - 35.