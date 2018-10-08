Литва: подозрения Бельгии - всего лишь гипотеза

По словам заместителя директора службы Видмантаса Паулаускаса, такая теоретическая возможность существует, однако болезнь могла попасть в Бельгию также с Украины, из России или других стран.

"Мне странно слышать, что все валят на балтийские государства", - сказал Паулаускас.

Бельгийский телеканал RTBF в воскресенье сообщил, что бельгийские ведомства расследуют две основные версии появления в стране АЧС - с пищевыми отходами, которые выбрасывают водители грузовиков из стран Балтии, либо с вернувшимися из балтийских стран бельгийскими военными.

"Гипотеза о том, что водители с приготовленной дома пищей могут перевозить АЧС в другие страны, вероятна. Но это могут быть и водители с Украины, из России, других затронутых стран. Почему обязательно из стран Балтии?" - отметил Паулаускас.