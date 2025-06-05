Военный эксперт оценил вероятность ядерного удара России по Украине

Вероятность того, что Россия ответит ядерным оружием на нападения Украины на стратегически важные объекты агрессора, произошедшие в последнюю неделю, невелика, заявил военный эксперт, внефракционный депутат Сейма Игорь Раев в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
По его мнению, это было бы "слишком дальним выстрелом", которого однозначно не потерпит Китай, а конфронтация с Китаем - "последнее, что сейчас нужно России". Кроме того, предположительно, жестко отреагирует на применение ядерного оружия и западный мир, включая США.
Эксперт добавил, что на самом деле нет ни одной цели, уничтожив которую ядерным ударом, Россия получила бы огромное военное преимущество. Например, полная бомбардировка Киева была бы непопулярна в самой России, а украинские вооруженные силы достаточно децентрализованы. "Тогда придется нанести, не знаю, 50 небольших ядерных ударов. Ну, это уже слишком по-варварски!" - сказал Раев.
Он считает, что бомбардировки Украиной российских аэродромов не окажут большого прямого влияния на ход войны, потому что уничтоженные стратегические бомбардировщики - это не то, что используется в подобных войнах.
На просьбу прокомментировать взрыв опор Крымского моста, произошедший на днях, Раев ответил, что это была феноменальная операция, в которой украинцы проделали "адский труд", сделав почти невероятное.
"Боевые водолазы физически поднимались на мост, доставляли взрывчатку с помощью подводных дронов, вручную закладывали взрывчатку, и они проводили эту операцию неизвестно сколько раз. И вы должны понимать, что они должны были погрузиться где-то за пределами Крыма, доплыть до моста, заложить [взрывчатку] и вернуться обратно. Это была чертовски сложная работа, и люди, которые ее выполняли, их мотивация и их способности находятся на самом высоком уровне", - считает Раев.
По его мнению, дальнейший ход войны будет во многом определяться тем, как Россия отреагирует на атаки Украины на ее стратегически важные объекты за последнюю неделю. Вероятность того, что со стороны России будет нанесен ответный удар, составляет 99%, сказал депутат.
Как сообщалось, Украина в воскресенье, 1 июня, нанесла удары беспилотниками по нескольким военным аэродромам в глубине российской территории, в том числе в Сибири, где базируются бомбардировщики. Атака была осуществлена с российской территории - беспилотники запускались с грузовиков. Пострадал 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М3, сообщили источники в Службе безопасности Украины (СБУ).
В воскресенье вечером СБУ сообщила, что в ходе операции "Паутина" было поражено 34% российских стратегических бомбардировщиков.
Во вторник, 4 июня, Украина сообщила, что в результате новой спецоперации под водой были подорваны опоры Крымского моста, в результате чего мост сейчас находится в аварийном состоянии. "Операция длилась несколько месяцев. Сотрудники СБУ минировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди мирного населения, в 4:44 утра сработала первая бомба", - говорилось в сообщении СБУ.
"Опорные столбы, находящиеся ниже уровня воды, серьезно повреждены - этому способствовало применение 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически мост находится в аварийном состоянии", - заявили в СБУ.
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