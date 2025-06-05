Военный эксперт оценил вероятность ядерного удара России по Украине

По его мнению, это было бы "слишком дальним выстрелом", которого однозначно не потерпит Китай, а конфронтация с Китаем - "последнее, что сейчас нужно России". Кроме того, предположительно, жестко отреагирует на применение ядерного оружия и западный мир, включая США.

Эксперт добавил, что на самом деле нет ни одной цели, уничтожив которую ядерным ударом, Россия получила бы огромное военное преимущество. Например, полная бомбардировка Киева была бы непопулярна в самой России, а украинские вооруженные силы достаточно децентрализованы. "Тогда придется нанести, не знаю, 50 небольших ядерных ударов. Ну, это уже слишком по-варварски!" - сказал Раев.

Он считает, что бомбардировки Украиной российских аэродромов не окажут большого прямого влияния на ход войны, потому что уничтоженные стратегические бомбардировщики - это не то, что используется в подобных войнах.

На просьбу прокомментировать взрыв опор Крымского моста, произошедший на днях, Раев ответил, что это была феноменальная операция, в которой украинцы проделали "адский труд", сделав почти невероятное.