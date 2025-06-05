Даже если ученик кричит, дерется и все ломает, учитель может реагировать только словами

"А я - педераст!" - выкрикивает ученик основной школы, распахнув дверь класса прямо посреди урока. Несколько минут назад его выгнали в коридор за то, что то он не слушался учителя и мешал другим. Теперь он решил без разрешения вернуться в класс - но не чтобы учиться, а чтобы устроить беспорядок, пишет Rus.Postimees.
Это один из множества примеров того, с чем учителя сталкиваются в школе чуть ли не каждый день. "Кроме слова, у учителя нет никаких других способов воздействия", - отмечает директор вильяндиской школы Паалалинна Ааво Пало. Но что делать, если разговоры не помогают?