НАТО дала оценку украинской операции "Паутина"

В НАТО проанализировали операцию СБУ "Паутина" и привели независимые данные о нанесенном ВВС РФ ущербе. "Ни одна часть России не является неприкасаемой для Украины", - сказали DW в альянсе.
В НАТО привели независимые данные об операции "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины (СБУ) на территории России. Согласно им, это была самая значительная атака на российские объекты со стороны Украины с начала войны, и в ее результате было повреждено более 40 единиц российской стратегической авиации, из которых уничтожено - от 10 до 13 единиц. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса на брифинге в Брюсселе в среду, 4 июня.
По информации НАТО, речь идет о 15 бомбардировщиках ТУ-95, 12 - ТУ-22М3 и одном самолете раннего предупреждения А-50 (из, возможно, всего пяти аналогичных действующих самолетов на вооружении у России).
Всего уничтожено 34 процента российских стратегических носителей крылатых ракет, которые в альянсе назвали "рабочими лошадками" российских ударов крылатыми ракетами по Украине. "Это был удар по объектам, которые активно использовались в войне против гражданского населения, - сказал представитель НАТО. - Эти самолеты с начала войны выпустили более 3000 крылатых ракет, поразивших гражданские объекты и инфраструктуру Украины".
Рютте: Украина атаковала военные объекты, бившие по мирным целям
Очевидно, что целью операции "Паутина" были российские военные объекты, способные наносить "неизбирательные, неспровоцированные атаки на невинных украинских мирных жителей и города" по всей Украине, сказал, отвечая на вопрос DW, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он предпочел не комментировать эту операцию в деталях, сославшись на то, что это "не всегда полезно".
Между тем высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности сказал DW, что считает операцию "Паутина" ударом по законным военным целям и важным переломным моментом в войне: "Она стала ярким напоминанием о том, что ни одна часть России не является неприкасаемой для Украины". При этом он добавил, что хотя она и не уничтожила боевые возможности России, но ухудшила ее боеспособность в областях нанесения ударов крылатыми ракетами, раннего предупреждения и, безусловно, подчеркнула уязвимость российской ПВО.
Чиновник НАТО: "Паутина" изменила представления о границах возможного
По словам натовского чиновника, эта сложная операция выявила реальные уязвимые места России "в то время, когда Путин все еще считает, что выигрывает войну". По его прогнозам, оборонительные действия, которые предпримет Москва в ответ, усложнят планирование и осуществление ударов по Украине, что повысит их стоимость. С другой стороны, эта операция может послужить предлогом для новых воздушных атак на Украину с помощью беспилотников и баллистических ракет, а также затягивания переговоров о прекращении огня, полагает он.
Представитель НАТО полагает, что столь значительная атака на такой обширной территории без какого-либо предупреждения не могла не повлиять на восприятие российской стороной собственной уязвимости. "Это, безусловно, изменило представления в Украине, в России, возможно и в других странах, о том, что в принципе возможно. Всем нам стоит извлечь из этого урок", - сказал чиновник, пояснив, что альянсу следует повышать свой потенциал баллистической и противоракетной обороны.
Массированная атака Украины на аэродромы РФ
1 июня украинские дроны атаковали базы стратегических бомбардировщиков в ряде регионов России. Военные эксперты называют операцию СБУ "Паутина" против авиабаз по всей России крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ.
СБУ оценила ущерб России от атак по ее аэродромам в 7 млрд долларов. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования, сообщила украинская спецслужба.
Ранее источники DW в СБУ сообщили о повреждении 41 российского самолета, среди которых стратегические А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Их регулярно применяли для атак по украинским городам, отметили в Киеве. По данным собеседников редакции, атакованы были авиабазы Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области.
Минобороны РФ подтвердило атаки на аэродромы в четырех регионах, о которых сообщала СБУ, а также в Амурской области. По словам российских военных, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях, как утверждает российское военное ведомство, "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники". "Возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет", - заявили в министерстве, не указав число поврежденных самолетов.
Аналитики OSINT на утро 2 июня насчитали по спутниковым снимкам и видеоподтверждениям не менее 13 пораженных самолетов стратегической авиации России.
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