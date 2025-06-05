НАТО дала оценку украинской операции "Паутина"

Представитель НАТО полагает, что столь значительная атака на такой обширной территории без какого-либо предупреждения не могла не повлиять на восприятие российской стороной собственной уязвимости. "Это, безусловно, изменило представления в Украине, в России, возможно и в других странах, о том, что в принципе возможно. Всем нам стоит извлечь из этого урок", - сказал чиновник, пояснив, что альянсу следует повышать свой потенциал баллистической и противоракетной обороны.

Массированная атака Украины на аэродромы РФ

1 июня украинские дроны атаковали базы стратегических бомбардировщиков в ряде регионов России. Военные эксперты называют операцию СБУ "Паутина" против авиабаз по всей России крупнейшим в истории ударом по стратегической авиации РФ.

СБУ оценила ущерб России от атак по ее аэродромам в 7 млрд долларов. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования, сообщила украинская спецслужба.

Ранее источники DW в СБУ сообщили о повреждении 41 российского самолета, среди которых стратегические А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Их регулярно применяли для атак по украинским городам, отметили в Киеве. По данным собеседников редакции, атакованы были авиабазы Белая в Иркутской области, Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области и Иваново в Ивановской области.

Минобороны РФ подтвердило атаки на аэродромы в четырех регионах, о которых сообщала СБУ, а также в Амурской области. По словам российских военных, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях, как утверждает российское военное ведомство, "произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники". "Возгорания ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет", - заявили в министерстве, не указав число поврежденных самолетов.

Аналитики OSINT на утро 2 июня насчитали по спутниковым снимкам и видеоподтверждениям не менее 13 пораженных самолетов стратегической авиации России.