Швейцария поможет очистить Айзкраукле

Во вторник Кабинет министров утвердил подготовленную Министерством климата и энергетики (KEM) программу поддержки проведения работ по экологической санации в Айзкраукле. Общий объем финансирования программы составляет 14,47 млн швейцарских франков, что ориентировочно соответствует 15,19 млн евро. При этом доля Швейцарии в финансировании программы составит 85%.

Фактически программа поддержки стартовала уже 12 ноября 2024 года - в день подписания договора между Латвией и Швейцарией о выделении средств. Торжественное открытие состоялось в марте этого года на конференции под названием "Подземные воды - сделай невидимое видимым!".

"Программа поддержки - логичный следующий шаг в реализации запланированных мероприятий по улучшению окружающей среды. Это позволит обеспечить жителям благоустроенную, чистую и безопасную среду. Будучи небольшой страной, Латвия сталкивается с тем, что потребности в реализации различных проектов превышают текущие финансовые возможности государства. Поэтому мы прилагаем максимум усилий для привлечения зарубежных партнеров и инвестиций. Мы рады и благодарны Швейцарии за существенный вклад в улучшение качества нашей окружающей среды", - подчеркнул министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Швейцарская финансовая помощь позволит значительно снизить уровень загрязнения, а также ограничить его дальнейшее распространение от источника. После завершения запланированных работ будет создана система мониторинга, цель которой - контролировать соответствие экологических процессов на территории требованиям качества окружающей среды. Уже сейчас идет подготовка документации к закупке работ по санации.

Проект будет реализован Государственной службой окружающей среды под контролем Министерства климата и энергетики в сотрудничестве с самоуправлением Айзкраукльского края. Завершить все работы планируется до 30 июня 2029 года.