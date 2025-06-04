Эстония отказалась от Оттавской конвенции

"В то же время Украина не имеет юридических возможностей самостоятельно использовать противопехотные мины против российских войск, чтобы не позволить оккупантам разграбить и заминировать ее территорию, поскольку Украина является участником Оттавской конвенции", - заявил Цахкна.

"Опыт российской войны против Украины ясно показывает: когда страна в одностороннем порядке ограничивает себя в вооружениях, а противник эти ограничения не соблюдает и не собирается соблюдать, она заведомо ставит себя в невыгодное положение", - пояснил глава эстонского МИД.

По его мнению, выход из Оттавской конвенции даст эстонским Силам обороны (Kaitsevägi) больше гибкости и свободы в выборе систем вооружения и решений, которые в случае необходимости можно использовать для усиления обороноспособности страны.

"Выход из Оттавской конвенции не повлияет на приверженность Эстонии соблюдению целей и норм международного гуманитарного права", - заверил Цахкна, подчеркнув, что Эстония "по-прежнему намерена минимизировать последствия военных действий для гражданского населения и защищать жертв вооруженных конфликтов, в том числе поддерживая проекты гуманитарного разминирования".

Помимо Эстонии, процесс выхода из Оттавской конвенции начали также Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Парламенты Латвии и Литвы уже приняли соответствующие законы, а парламенты Финляндии и Польши намерены обсудить этот вопрос в ближайшее время.

Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после уведомления, если на момент выхода страна не вовлечена в вооруженный конфликт.

Оттавская конвенция - официально "Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства противопехотных мин и их уничтожении" - обязывает подписавшие ее государства "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины".

Документ, вступивший в силу в 1999 году, подписали более 160 государств, в том числе большинство западных стран. Эстония присоединилась к нему в 2004 году.

Конвенцию не подписали Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.