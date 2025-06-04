Эстония отказалась от Оттавской конвенции

Парламент Эстонии в среду, 4 июня, принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.
За выход Эстонии из Оттавской конвенции проголосовал 81 депутат Рийгикогу (Riigikogu). Всего в эстонском парламенте 101 депутат.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что после того, как более 20 лет назад Эстония ратифицировала Оттавскую конвенцию, ситуация с безопасностью в Европе и регионе Балтийского моря существенно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла.
"Эстония присоединилась к Оттавской конвенции более 20 лет назад. С тех пор ситуация с безопасностью в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла", - говорится в документе.
"Россия продолжает жестокую и неоправданную агрессию против соседней Украины, реализуя свои империалистические цели, нарушая международные обязательства, в том числе международные нормы в области прав человека, и создавая серьезнейшую и долгосрочную угрозу безопасности евроатлантического пространства", - подчеркивается в пояснительной записке.
Ранее, представляя законопроект в Рийгикогу, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) отметил, что Россия не ратифицировала Оттавскую конвенцию и активно применяет противопехотные мины в войне против Украины, заминировав уже более 170 тысяч квадратных километров украинской территории.
"В то же время Украина не имеет юридических возможностей самостоятельно использовать противопехотные мины против российских войск, чтобы не позволить оккупантам разграбить и заминировать ее территорию, поскольку Украина является участником Оттавской конвенции", - заявил Цахкна.
"Опыт российской войны против Украины ясно показывает: когда страна в одностороннем порядке ограничивает себя в вооружениях, а противник эти ограничения не соблюдает и не собирается соблюдать, она заведомо ставит себя в невыгодное положение", - пояснил глава эстонского МИД.
По его мнению, выход из Оттавской конвенции даст эстонским Силам обороны (Kaitsevägi) больше гибкости и свободы в выборе систем вооружения и решений, которые в случае необходимости можно использовать для усиления обороноспособности страны.
"Выход из Оттавской конвенции не повлияет на приверженность Эстонии соблюдению целей и норм международного гуманитарного права", - заверил Цахкна, подчеркнув, что Эстония "по-прежнему намерена минимизировать последствия военных действий для гражданского населения и защищать жертв вооруженных конфликтов, в том числе поддерживая проекты гуманитарного разминирования".
Помимо Эстонии, процесс выхода из Оттавской конвенции начали также Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Парламенты Латвии и Литвы уже приняли соответствующие законы, а парламенты Финляндии и Польши намерены обсудить этот вопрос в ближайшее время.
Выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после уведомления, если на момент выхода страна не вовлечена в вооруженный конфликт.
Оттавская конвенция - официально "Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства противопехотных мин и их уничтожении" - обязывает подписавшие ее государства "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины".
Документ, вступивший в силу в 1999 году, подписали более 160 государств, в том числе большинство западных стран. Эстония присоединилась к нему в 2004 году.
Конвенцию не подписали Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.
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