На Украине загорелся военный склад: эвакуированы около 10 тысяч человек

Как сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб вооруженных сил Украины, информация о взрыве поступила в 03.30 по местному времени, во всей области и вдоль ее границ с Белоруссией и Россией введены "соответствующие ограничительные меры", пишет DW.com.

Масштаб взрыва уточняется, началась эвакуация людей, развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия, говорится в сообщении ведомства. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с начальником Генштаба, а также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Воздушное пространство закрыто

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), на складе недалеко от поселка городского типа Дружба в Черниговской области прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару. Территория склада составляет около 682,6 га, 402 га из которых - технические. Эвакуированы около 10 тысяч человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.