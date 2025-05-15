В пятницу над памятником Свободы на малой высоте пролетит бомбардировщик США

Около 12:00 самолет будет виден над памятником Свободы, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.

Пролет на малой высоте проводится в рамках миссии Bomber Task Force Europe, которая подчеркивает приверженность США обеспечению безопасности в Балтийском регионе и по всему восточному флангу НАТО.

B-52H Stratofortress будет лететь в строю с истребителями, выполняющими миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Этот многонациональный пролет демонстрирует сплоченность союзников и скоординированность действий военно-воздушных сил для обеспечения региональной безопасности.

Безопасность стран Балтии имеет ключевое значение для стабильности всего евроатлантического региона. Пролет символизирует сотрудничество союзников в деле поддержания мира, усиления сдерживания и обеспечения безопасности и благополучия в регионе Балтийского моря.

Время пролета может измениться в зависимости от погодных условий или оперативных требований.