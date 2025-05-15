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В пятницу над памятником Свободы на малой высоте пролетит бомбардировщик США

Стратегический бомбардировщик ВВС США
Стратегический бомбардировщик ВВС США Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 16 мая, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress выполнит пролtт над территорией Латвии на малой высоте, в том числе он пролетит над памятником Свободы в Риге, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Около 12:00 самолет будет виден над памятником Свободы, а примерно через пять минут - над военной базой в Лиелварде.

Пролет на малой высоте проводится в рамках миссии Bomber Task Force Europe, которая подчеркивает приверженность США обеспечению безопасности в Балтийском регионе и по всему восточному флангу НАТО.

B-52H Stratofortress будет лететь в строю с истребителями, выполняющими миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Этот многонациональный пролет демонстрирует сплоченность союзников и скоординированность действий военно-воздушных сил для обеспечения региональной безопасности.

Безопасность стран Балтии имеет ключевое значение для стабильности всего евроатлантического региона. Пролет символизирует сотрудничество союзников в деле поддержания мира, усиления сдерживания и обеспечения безопасности и благополучия в регионе Балтийского моря.

Время пролета может измениться в зависимости от погодных условий или оперативных требований.

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