США предупреждают, что Россия готовит новое наступление в Украине

После того как российский диктатор Владимир Путин направил в Турцию на мирные переговоры делегацию должностных лиц, не обладающих особыми полномочиями, он продолжил подготовку к захвату новых территорий в Украине. Россия концентрирует силы вдоль линии фронта для возможного нового наступления, сообщили CNN два американских чиновника, ознакомленные с последними оценками США.
Российская армия "хочет сформировать крупные [ударные силы]", - сказал один из них, добавив, что цель возможного наступления - захват дополнительных земель на востоке Украины.
"Путин попытается занять любую территорию вплоть до окраин Киева", - отметил второй американский чиновник.
В последние месяцы продвижение российских войск практически остановилось, в значительной степени благодаря новой стратегии Вооруженных сил Украины, предусматривающей защиту с использованием беспилотников.
Украинская армия по-прежнему значительно уступает российской по численности личного состава и количеству вооружения. Однако, несмотря на это, согласно оценкам США, беспилотники и минные поля в целом позволяют украинским силам сдерживать атаки противника.
Во многом благодаря развертыванию в Украине новой программы производства дронов, в марте российские силы захватили менее 133 квадратных километров; в апреле им удалось занять 175 квадратных километров, но это все равно значительно меньше, чем в ноябре прошлого года - 722 квадратных километра, согласно данным проекта DeepState.
Несмотря на огромное преимущество в живой силе и артиллерии, за год Россия так и не смогла захватить ключевой логистический центр в Покровске, который снабжает всю украинскую группировку в Донбассе.
Тем временем с начала 2024 года, заняв менее 1% территории Украины, Россия, по оценкам правительства США, потеряла более 400 000 убитых и раненых военнослужащих.
В начале мая СМИ сообщили, что, судя по видеозаписям разведки Вооружённых сил Украины, Россия уже несколько недель перебрасывает значительное количество солдат и техники на позиции всего в нескольких десятках километров от линии фронта.
Все это происходит на фоне попыток начать мирные переговоры, а также требований Украины и европейских стран, чтобы Москва согласилась на 30-дневное прекращение огня.
Факт, что делегацию возглавляет бывший министр культуры и нынешний председатель Союза писателей Владимир Мединский, ясно показывает отношение Путина к переговорам, заявил изданию The Moscow Times Александр Баунов, старший научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Carnegie в Берлине: "Уровень руководства делегации (а также ее состав) свидетельствует о том, что Москва (...) не спешит и, похоже, даже готова к провалу переговоров".
Очевидно, по словам Баунова, делегация повторит условия прекращения агрессии, близкие к прежним целям Москвы, а также добавит требования, выдвинутые на переговорах после начала войны весной 2022 года - в частности, о полном переходе под контроль России четырех украинских регионов, уже закрепленных в российской конституции. Таким образом, ожидается аналогичный тупик, как и в переговорах 2022 года.
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