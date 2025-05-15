США предупреждают, что Россия готовит новое наступление в Украине

Тем временем с начала 2024 года, заняв менее 1% территории Украины, Россия, по оценкам правительства США, потеряла более 400 000 убитых и раненых военнослужащих.

В начале мая СМИ сообщили, что, судя по видеозаписям разведки Вооружённых сил Украины, Россия уже несколько недель перебрасывает значительное количество солдат и техники на позиции всего в нескольких десятках километров от линии фронта.

Все это происходит на фоне попыток начать мирные переговоры, а также требований Украины и европейских стран, чтобы Москва согласилась на 30-дневное прекращение огня.

Факт, что делегацию возглавляет бывший министр культуры и нынешний председатель Союза писателей Владимир Мединский, ясно показывает отношение Путина к переговорам, заявил изданию The Moscow Times Александр Баунов, старший научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Carnegie в Берлине: "Уровень руководства делегации (а также ее состав) свидетельствует о том, что Москва (...) не спешит и, похоже, даже готова к провалу переговоров".

Очевидно, по словам Баунова, делегация повторит условия прекращения агрессии, близкие к прежним целям Москвы, а также добавит требования, выдвинутые на переговорах после начала войны весной 2022 года - в частности, о полном переходе под контроль России четырех украинских регионов, уже закрепленных в российской конституции. Таким образом, ожидается аналогичный тупик, как и в переговорах 2022 года.