Россия атаковала Украину 110 дронами

Российские войска в ночь на четверг атаковали Украину 110 ударными беспилотниками Shahed и имитаторами дронов различных типов, но 91 дрон до цели не долетел, сообщили украинские ВВС.
"В соответствии с ситуацией в 8:00 было подтверждено, что на востоке, севере, западе и в центральной части страны были сбиты 62 ударных беспилотника типа Shahed (и дроны других типов). 29 вражеских дронов-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Были атакованы Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская и Ивано-Франковская области, отметили в ВВС.
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