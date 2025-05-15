Россия атаковала Украину 110 дронами

"В соответствии с ситуацией в 8:00 было подтверждено, что на востоке, севере, западе и в центральной части страны были сбиты 62 ударных беспилотника типа Shahed (и дроны других типов). 29 вражеских дронов-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.