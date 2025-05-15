Чт, 15.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Россия атаковала Украину 110 дронами

Дрон Shahed-136.
Дрон Shahed-136. Фото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

Российские войска в ночь на четверг атаковали Украину 110 ударными беспилотниками Shahed и имитаторами дронов различных типов, но 91 дрон до цели не долетел, сообщили украинские ВВС.

"В соответствии с ситуацией в 8:00 было подтверждено, что на востоке, севере, западе и в центральной части страны были сбиты 62 ударных беспилотника типа Shahed (и дроны других типов). 29 вражеских дронов-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Были атакованы Сумская, Днепропетровская, Полтавская, Киевская и Ивано-Франковская области, отметили в ВВС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх