Интенсивность взрывов в Ичне уменьшилась в разы

Также в Генштабе сообщают, что по состоянию на 14.00 для локализации пожара на арсенал прибыли две боевых машины разминирования для усиления штатной пожарной и другой техники ВСУ, а связи с уменьшением задымленности оперативный штаб принял решение об использовании беспилотных летательных аппаратов для аэроразведки, передает Korrespondent.net.