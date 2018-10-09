Вт, 9.10.2018
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Интенсивность взрывов в Ичне уменьшилась в разы

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Интенсивность взрывов на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе Черниговсокй области уменьшилась до одного взрыва в минуту. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Генштаб в Facebook.

"Интенсивность взрывов динамически меняется. На данное время - значительно уменьшилась, фиксируется 1 взрыв в минуту", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщают, что по состоянию на 14.00 для локализации пожара на арсенал прибыли две боевых машины разминирования для усиления штатной пожарной и другой техники ВСУ, а связи с уменьшением задымленности оперативный штаб принял решение об использовании беспилотных летательных аппаратов для аэроразведки, передает Korrespondent.net.

Также на место происшествия прибыли два пожарных танка ГПМ-54.

Ранее сообщалось, что интенсивность составляет 2-3 взрыва в секунду.

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