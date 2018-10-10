Ср, 10.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Взрыв на заводе в Боснии: пострадали сотрудники

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Четыре человека госпитализированы в результате взрыва, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Брод на севере Боснии и Герцеговины во вторник, 9 октября. Об этом сообщает агентство SRNA со ссылкой на полицию.

По его данным, сейчас пожар на заводе локализован, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Брод, который административно находится в северо-западной части Республики Сербской, произошел в 21:30 по местному времени. Это единственный нефтеперерабатывающий завод на территории Боснии и Герцеговины.

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