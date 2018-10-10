Взрыв на заводе в Боснии: пострадали сотрудники
10 октября 2018, 7:42
Четыре человека госпитализированы в результате взрыва, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Брод на севере Боснии и Герцеговины во вторник, 9 октября. Об этом сообщает агентство SRNA со ссылкой на полицию.
По его данным, сейчас пожар на заводе локализован, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Брод, который административно находится в северо-западной части Республики Сербской, произошел в 21:30 по местному времени. Это единственный нефтеперерабатывающий завод на территории Боснии и Герцеговины.