Мэром Еревана стал актер-комик

Утром 10 октября состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин армянской столицы. На нем в свой первый рабочий день выступил и новый мэр Еревана.

«Имеем историческую возможность претворить в жизнь мечты всех ереванцев. Мы сделаем так, чтобы наши граждане улыбались каждую минуту, секунду, каждый день», — пообещал Марутян, передает Gazeta ru.

Он призвал всех членов совета вне зависимости от партийной принадлежности работать вместе.