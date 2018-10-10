Ср, 10.10.2018
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Мэром Еревана стал актер-комик

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

Армянский актер, комик и шоумен Айк Марутян вступил в должность мэра Еревана.

Утром 10 октября состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин армянской столицы. На нем в свой первый рабочий день выступил и новый мэр Еревана.

«Имеем историческую возможность претворить в жизнь мечты всех ереванцев. Мы сделаем так, чтобы наши граждане улыбались каждую минуту, секунду, каждый день», — пообещал Марутян, передает Gazeta ru.

Он призвал всех членов совета вне зависимости от партийной принадлежности работать вместе.

Инаугурация Марутяна пройдет 13 октября.

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