Мэром Еревана стал актер-комик
10 октября 2018, 11:45
Армянский актер, комик и шоумен Айк Марутян вступил в должность мэра Еревана.
Утром 10 октября состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин армянской столицы. На нем в свой первый рабочий день выступил и новый мэр Еревана.
«Имеем историческую возможность претворить в жизнь мечты всех ереванцев. Мы сделаем так, чтобы наши граждане улыбались каждую минуту, секунду, каждый день», — пообещал Марутян, передает Gazeta ru.
Он призвал всех членов совета вне зависимости от партийной принадлежности работать вместе.
Инаугурация Марутяна пройдет 13 октября.