Растущее неравенство: что мы знаем о потерях российских регионов в Украине

На суде выяснилось, что Сергей неоднократно избивал жену и даже однажды стрелял в ее сторону, когда она пыталась от него убежать. Мужчине дали девять лет лишения свободы. Но осенью 2022-го года он завербовался в ЧВК «Вагнер» и позже погиб при штурме украинского Бахмута.

Сергей Бады-Очур — один из сотен жителей Тывы, уехавших на фронт из колоний; по меньшей мере 254 из них погибли.

При определении региона мы учитывали именно то место, где жил человек, а не то, где он отбывал наказание. Заключенные составляют 23% всех погибших из Тывы — это в полтора раза выше, чем средние показатели по России.

Объяснение этому простое: Тыва более 10 лет занимает первое в стране место по уровню преступности на 100 тысяч человек.

При этом если в среднем по России самые частые преступления — это кражи, мошенничества и те, что связаны с наркотиками, то в Тыве на втором месте после краж — умышленное причинение вреда здоровью.

Убийства и покушения в Тыве входят в десятку наиболее частых преступлений, в то время как по России они не входят даже в топ–20. Именно на заключенных, отбывающих сроки за убийства, побои и разбой, делал ставку основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, начиная вербовку в колониях.