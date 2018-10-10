Специалисты призывают внимательно следить за уровнем витамина А в рационе. Данный витамин важен для многих биологических процессов, включая рост тканей тела, зрение, иммунитет и работу различных органов.

Тело само не может синтезировать витамин А, поэтому рекомендовано включать в рацион мясо, молочные продуты и овощи, богатые этим витамином.

Кстати, ранее проводившиеся исследования уже говорили об опасности передозировки витамина А. Но тогда речь шла о кратковременном превышении дневной нормы в 13-142 раза. Ученые зафиксировали снижение плотности костей и повышение риска переломов всего через 1-2 недели усиленного поступления витамина А в организм.