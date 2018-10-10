Никому не нужно? На сайте объявлений выставили на продажу место в эстонском "Сейме"

Аукцион быстро распространился в социальных сетях. На одном только Facebook ссылкой на аукцион поделились почти 600 раз. Предложение купить теплое местечко на Тоомпеа просмотрели более 10 000 раз. Купили? Скорее, сильно возмутились. На этот аукцион наше внимание обратили сразу несколько читателей портала Rus.Postimees, задавшись вопросом: «Это вообще нормально?».

«Тут нет ничего противозаконного, хотя шутка, конечно, находится на грани дозволенного. Если внимательно прочесть описание "лота", можно узнать, для чего так пошутили, - объяснил руководитель портала osta.ee Тарво Теслон. – Мы видели этот аукцион, знаем, с какой целью он размещен, сегодня он уже исчезнет с портала».

По словам Теслона, работники портала не могут проверять содержание каждого публикуемого объявления об аукционе, поскольку сайт пользуется огромной популярностью и объявлений поступает очень много: «Однако у нас установлены фильтры и по ключевым словам система выборочно обращает наше внимание на тексты аукционов/продаж: например, если продают алкоголь или табачные изделия. Есть и другие слова. Кроме того, мы реагируем на поступающие сообщения. Наша задача - убрать с ленты объявления, которые могут вступить в противоречие с законами».

Таким образом, место в парламенте на osta.ee продавали, что называется, из хулиганских побуждений: правда, собранные деньги обещали пустить на раскрутку другого дела – менее провокационного.