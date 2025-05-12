Эдгар Меднис обжаловал в суде аннулирование своих медицинских сертификатов

Согласно действующему законодательству, если врач оспаривает аннулирование его сертификата, то решение об аннулировании приостанавливается и действие сертификата продолжается до тех пор, пока врач не воспользуется своим правом обжаловать неблагоприятное решение во всех трех судебных инстанциях.

Меднис и прежде периодически попадал в поле зрения общественности, но в последний раз он привлек к себе внимание, подвергнув сомнению диагноз "дифтерия", поставленный в Детской клинической университетской больнице умершему 16 сентября четырехлетнему мальчику: об этой смерти Меднис написал, что она должна остаться на совести профессора Даце Завадской. При этом Меднис отметил, что у родителей есть "обоснованные опасения, что здоровью и жизни дочерей тоже может быть причинен вред, как это произошло с их братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти".