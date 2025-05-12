Пн, 12.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Эдгар Меднис обжаловал в суде аннулирование своих медицинских сертификатов

Эдгар Меднис.
Эдгар Меднис. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Эдгар Меднис, работающий в клинике в рижском районе Агенскалнс, обжаловал в суде решение Министерства здравоохранения оставить в силе решение Латвийского общества врачей (LĀB ) об аннулировании двух его медицинских сертификатов.

По его словам, суд уже возбудил административное дело.

Как агентству LETA подтвердили в Инспекции здравоохранения, Меднис в случае подачи апелляции имеет право продолжать практиковать, и он еще не исключен из реестра практикующих врачей.

Сертификационный совет LĀB в начале декабря принял решение аннулировать оба медицинских сертификата - педиатра и гомеопата - скандально известного врача Эдгара Медниса.

Согласно действующему законодательству, если врач оспаривает аннулирование его сертификата, то решение об аннулировании приостанавливается и действие сертификата продолжается до тех пор, пока врач не воспользуется своим правом обжаловать неблагоприятное решение во всех трех судебных инстанциях.

Меднис и прежде периодически попадал в поле зрения общественности, но в последний раз он привлек к себе внимание, подвергнув сомнению диагноз "дифтерия", поставленный в Детской клинической университетской больнице умершему 16 сентября четырехлетнему мальчику: об этой смерти Меднис написал, что она должна остаться на совести профессора Даце Завадской. При этом Меднис отметил, что у родителей есть "обоснованные опасения, что здоровью и жизни дочерей тоже может быть причинен вред, как это произошло с их братом, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти".

Эти заявления в адрес медиков вызвали возмущение у части общественности и резкую реакцию со стороны Детской больницы, призвавшей различные учреждения дать оценку действиям Медниса. Латвийская ассоциация педиатров потребовала приостановить действие сертификата Медниса.

LĀB также осудило эти высказывания. Помимо обсуждения вопроса о сертификатах Медниса, руководство общества обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, можно ли считать публичные высказывания врача в социальных сетях языком ненависти. Государственная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Медниса. В Госполиции заявили, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету в отношении другого лица, а не учреждения или компании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх