Зеленский: Буду лично ждать Путина 15 мая в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. "Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Киев ждет полного прекращения огня с 12 мая, "чтобы дать необходимую основу дипломатии". "Нет смысла затягивать убийства", - добавил Зеленский. Должна ли Москва объявить о прекращении огня минимум на 30 дней, как Киев требовал ранее, Зеленский в последнем заявлении не уточнил.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на предложение президента РФ провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. По словам Трампа, во время этих переговоров Киев смог бы выяснить, "возможна ли сделка", и если нет, то лидеры Европы и США "будут точно понимать, на каком этапе все находится, и смогут действовать соответствующим образом".

Ранее с требованием 30-дневного перемирия как обязательной предпосылки для переговоров выступили Киев и европейские союзники, в частности Германия и Франция. Таким образом они ответили на предложения президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с Украиной в Турции 15 мая "без предварительных условий".