Польша закрывает российское генконсульство в Кракове

Польша отзывает согласие на работу Генерального консульства РФ в Кракове, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в понедельник, 12 мая.

"В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами отвратительного акта диверсии в отношении торгового центра на улице Маривильской, я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский.

"Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре", - прокомментировала это решение официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Какого числа прекратит работу диппредставительство в Кракова, не сообщается. Помимо посольства России в Варшаве и генконсульства в Кракове в Польше также есть Генеральное консульство РФ в Гданьске.

Польша обвинили спецслужбы РФ в поджоге ТЦ в Варшаве

Пожар 12 мая 2024 года произошел в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве, полностью выгорели 1400 магазинов и точек обслуживания покупателей торгового центра. Спустя год расследования в Польше заявили, что причиной стал поджог, организованный российскими спецслужбами.

"Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками. Их деятельность организовывалась и направлялась лицом, находящимся в Российской Федерации. Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются", - сообщил министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк. Российская сторона пока не прокомментировала выводы польских спецслужб.