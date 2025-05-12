Предложение Путина о переговорах может быть попыткой вбить клин между США и Европой

Редактор Би-би-си по России Стив Розенберг анализирует, что стоит за предложением президента России возобновить мирные переговоры 15 мая — но без безусловного прекращения огня, на чем настаивает Киев и его союзники.
Это перевод материала корреспондента Би-би-си. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Такое мы уже видели: Владимир Путин не любит ультиматумов. Вчера вечером в Кремле мы увидели это снова.
Президент Путин резко раскритиковал европейские державы за то, что они разговаривают с Россией «грубо и языком ультиматумов».
Он не стал вдаваться в подробности, да это было и не нужно.
Это был явный ответ на ультиматум, выдвинутый европейскими лидерами в Киеве.
Они предупредили Москву, что если Россия не согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня с понедельника, против России будут введены новые санкции, а военная помощь Украине будет увеличена.
В субботу британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что «если он [Путин] серьезно настроен на мир, у него есть шанс это показать».
Кремль отвечает: мы настроены серьезно, но покажем это по-своему.
Предложение Путина (его встречное предложение) — прямые переговоры с Украиной в Стамбуле в следующий четверг.
Но, что важно, без немедленного прекращения огня.
Считать ли предложение Кремля серьезной мирной инициативой? Или это просто попытка Москвы выиграть время и продлить войну? И может ли Россия с помощью этого предложения попытаться расколоть западную коалицию, поддерживающую Украину?
Начнем с короткого, но ключевого вопроса: хочет ли Владимир Путин мира?
Он утверждает, что да. Но мир только на условиях России.
Москва подозревает, что значительной выгоды от 30-дневного безусловного прекращения огня она не получит, тем более что россияне считают, что в настоящее время обладают преимуществом на поле боя в Украине.
Но Россия не хочет, чтобы ее считали препятствием на пути к миру. Она заинтересована в поддержании хороших отношений с администрацией Дональда Трампа, для улучшения связей с которой Кремль прилагает значительные усилия.
Если сближение США и России продолжится, Кремль будет надеяться на скорейшее снятие санкций и экономический подъем.
Предлагая прямые переговоры в Стамбуле, президент Путин посылает сигнал Белому дому: «Я человек мира».
Но, не беря на себя обязательства по немедленному 30-дневному прекращению огня, Россия, скорее всего, продолжит войну и будет стремиться захватить и оккупировать еще больше украинской территории.
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Расплывчатую формулировку Путина о том, что он «не исключает» возможности того, что стамбульские переговоры могут привести к «новым перемириям», в Киеве встретят с глубоким скептицизмом.
И если говорить о войне и мире, не стоит забывать, что именно президент Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году.
Это было его решение, которое многие расценили как попытку вернуть Украину в орбиту Москвы.
Однако Путин не стал называть это войной. Он представил действия России как «специальную военную операцию».
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Вечером в субботу, однако, Путин заявил: «Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого?»
Вполне возможно, Кремль рассчитывает, что его предложение о прямых переговорах в Стамбуле вобьет клин между администрацией США и европейскими лидерами.
После заявления Путина президент Трамп в своем посте в соцсетях приветствовал «потенциально великий день для России и Украины» и пообещал «продолжать работать с обеими сторонами, чтобы это произошло».
Эммануэль Макрон охарактеризовал предложение Путина как «первый шаг, но недостаточный». Французский президент также заявил: «Безусловное прекращение огня не предваряется переговорами».
Путин объявил о своем предложении в заявлении, сделанном поздно вечером в Кремле.
Я был в числе небольшой группы иностранных журналистов, приглашенных вместе с российскими репортерами, как нам сказали, на пресс-конференцию.
Мы ждали начала мероприятия несколько часов. Но в итоге российский президент не ответил ни на один вопрос. Сделав свое заявление, он покинул зал.
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