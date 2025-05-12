Предложение Путина о переговорах может быть попыткой вбить клин между США и Европой

Но, что важно, без немедленного прекращения огня.

Считать ли предложение Кремля серьезной мирной инициативой? Или это просто попытка Москвы выиграть время и продлить войну? И может ли Россия с помощью этого предложения попытаться расколоть западную коалицию, поддерживающую Украину?

Начнем с короткого, но ключевого вопроса: хочет ли Владимир Путин мира?

Он утверждает, что да. Но мир только на условиях России.

Москва подозревает, что значительной выгоды от 30-дневного безусловного прекращения огня она не получит, тем более что россияне считают, что в настоящее время обладают преимуществом на поле боя в Украине.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер в Киеве Фото: AFP via Getty Images

Но Россия не хочет, чтобы ее считали препятствием на пути к миру. Она заинтересована в поддержании хороших отношений с администрацией Дональда Трампа, для улучшения связей с которой Кремль прилагает значительные усилия.

Если сближение США и России продолжится, Кремль будет надеяться на скорейшее снятие санкций и экономический подъем.

Предлагая прямые переговоры в Стамбуле, президент Путин посылает сигнал Белому дому: «Я человек мира».

Но, не беря на себя обязательства по немедленному 30-дневному прекращению огня, Россия, скорее всего, продолжит войну и будет стремиться захватить и оккупировать еще больше украинской территории.