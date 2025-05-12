Напомним, несчастный случай произошел в Бломской волости Смилтенского края на автодороге Валмиера - Смилтене. Автомобиль Nissan X-Trail съехал с проезжей части дороги в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб водитель автомобиля. В машине были еще два человека, которые получили травмы.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране, первую помощь пострадавшим в ДТП оказал пограничник Управления авиации и специальных операций, который ехал по той дороге в свободное от службы время.

По данным погранохраны, в первую очередь ее сотрудник бросился спасать жертву ДТП, у которой не было дыхания и пульса и уже начала синеть кожа. Пограничник немедленно приступил к массажу сердца и искусственному дыханию и продолжал их до прибытия медиков.