Первую помощь пострадавшим в серьезной аварии, произошедшей в Смилтенском крае в субботу, 10 мая, оказал пограничник, сообщает агентство LETA.
Напомним, несчастный случай произошел в Бломской волости Смилтенского края на автодороге Валмиера - Смилтене. Автомобиль Nissan X-Trail съехал с проезжей части дороги в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб водитель автомобиля. В машине были еще два человека, которые получили травмы.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране, первую помощь пострадавшим в ДТП оказал пограничник Управления авиации и специальных операций, который ехал по той дороге в свободное от службы время.
По данным погранохраны, в первую очередь ее сотрудник бросился спасать жертву ДТП, у которой не было дыхания и пульса и уже начала синеть кожа. Пограничник немедленно приступил к массажу сердца и искусственному дыханию и продолжал их до прибытия медиков.
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