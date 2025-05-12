Эстонская полиция поможет латвийским пограничникам на границе с Беларусью

Он также отметил, что Департамент полиции и погранохраны важно получить реальный опыт борьбы с миграционными атаками. "Сегодня мы не видим признаков того, что к нашим границам направляют нарушителей границы, но это может очень быстро измениться. Напротив, существует риск, что те, кому удастся незаконно пересечь границу у наших южных соседей, могут использовать Эстонию как транзитную страну в Северные страны. Мы направили дополнительные силы в Южную Эстонию и окрестности Таллинна, чтобы предотвратить и пресечь возможные попытки незаконного передвижения через Эстонию", - добавил Коммусаар.

Руководитель группы ESTPOL 10 Пирко Пярила сказал, что комплектация команды прошла быстро и, как ожидается, подразделение уже во вторник приступит к работе на границе. "Было очень приятно видеть, что в Департаменте полиции и погранохраны нашлось много людей, готовых помочь нашему южному соседу в кратчайшие сроки - их было так много, что не все люди, проявившие готовность отправиться на задание, смогли войти в первую смену ESTPOL 10. Я верю, что, как и в прошлом, эстонские полицейские и пограничники окажут латышам большую помощь", - сказал Пярила.

В Государственной пограничной охране Латвии в понедельник сообщили, что за выходные дни латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 124 мигранта. По гуманитарным соображениям границу было разрешено пересечь одному человеку.

В целом за этот год пресечены 2922 попытки незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты 11 человек.

Ранее прогнозировалось, что с наступлением более теплой погоды поток нелегальных иммигрантов усилится. Также активизировались лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы, отметили в погранохране.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицу было разрешено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.