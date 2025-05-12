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Пять штук на человека: почему некоторые магазины в Эстонии вводят лимиты на товары?

Клиенты все чаще видят таблички в продуктовых магазинах, ограничивающие количество покупаемого товара. Фото иллюстративное.
Клиенты все чаще видят таблички в продуктовых магазинах, ограничивающие количество покупаемого товара. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks, Valgamaalane

В продуктовых магазинах Эстонии все чаще продают товары в ограниченном количестве. Это вызывает тревогу у покупателей: неужели страну ждет дефицит? Представители торговых сетей прокомментировали ситуацию изданию Rus.Postimees.

В последнее время клиенты все чаще сталкиваются с табличками в продуктовых магазинах, ограничивающими количество покупаемого товара. Так, в одном из магазинов покупательница заметила, что возле упаковок масла было размещено предупреждение: "Максимальное количество на человека - пять штук".

Комментаторы вспоминали времена тотального дефицита и писали: "Вернулись в 90-е". Другие с иронией подмечали возможные лазейки: "А если из семьи каждый возьмет по пять пачек?".

Ответ на этот вопрос дала менеджер по закупкам Rimi. По ее словам, это ограничение

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