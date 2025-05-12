Пять штук на человека: почему некоторые магазины в Эстонии вводят лимиты на товары?

В последнее время клиенты все чаще сталкиваются с табличками в продуктовых магазинах, ограничивающими количество покупаемого товара. Так, в одном из магазинов покупательница заметила, что возле упаковок масла было размещено предупреждение: "Максимальное количество на человека - пять штук".

Комментаторы вспоминали времена тотального дефицита и писали: "Вернулись в 90-е". Другие с иронией подмечали возможные лазейки: "А если из семьи каждый возьмет по пять пачек?".