По словам звезды Instagram, на которую подписаны более 220 тыс. человек со всего мира, ее теперь уже бывший парень Эрик

вышел из себя и поднял на нее руку, когда обнаружил, что девушка разместила в Сети снимок в майке с небольшим вырезом.

После произошедшего Гентз незамедлительно вызвала полицию

По информации правоохранительных органов, у девушки констатированы множественные ссадины и ушибы.

Во время вспышки гнева Эрик выхватил у подруги из рук телефон, после чего повалил ее на пол и стал избивать,

в том числе ударил ногой по лицу, вырвал клок волос, а напоследок ударил бутылкой.

Результаты анализов показали, что парень какое-то время принимал препараты от бессонницы.

Парня арестовали по обвинению в бытовом насилии, однако вскоре выпустили из-под стражи под залог в 60 тысяч долларов. При этом ему запретили контактировать с пострадавшей и приближаться к Университету Южной Флориды.

"Я публикую эту фотографию повторно, потому что мой бывший парень удалил ее без моего согласия. Он сказал, что девушки не должны выставлять в Instagram снимки, на которых "видна их грудь".

Я призываю всех женщин найти в себе достаточно сил и мужества, чтобы прекратить такие насильственные отношения, какие были у меня,

- написала Мелисса.