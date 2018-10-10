22-летняя блогер по имени Мелисса Гентз шокировала пользователей соцсетей, опубликовав фотографию с жуткими побоями, которые нанес ей ее молодой человек, 25-летний Эрик Бертц.
По словам звезды Instagram, на которую подписаны более 220 тыс. человек со всего мира, ее теперь уже бывший парень Эрик
вышел из себя и поднял на нее руку, когда обнаружил, что девушка разместила в Сети снимок в майке с небольшим вырезом.
После произошедшего Гентз незамедлительно вызвала полицию
Sabe como temos um lado do nosso rosto que geralmente gostamos mais? Eu gosto do meu lado esquerdo, infelizmente o lado que foi mais marcado pela violência. Hoje foi o primeiro dia que resolvi passar rímel e blush no lado direito do meu rosto. Não vou esconder as marcas da minha história porque NENHUMA mulher precisa ter vergonha ou se sentir culpada por ter sido violentada. 🌷🌸💓 You know how we usually have a side of our face that we prefer more than the other? I like my left side. Unfortunately, it’s the side that was severely bruised by violence. Today was the first day in which I felt like passing some mascara and blush on the right side of my face... I won’t hide the marks of my story because NO woman should feel ashamed of feel blamed for being a victim of domestic violence.
По информации правоохранительных органов, у девушки констатированы множественные ссадины и ушибы.
Во время вспышки гнева Эрик выхватил у подруги из рук телефон, после чего повалил ее на пол и стал избивать,
в том числе ударил ногой по лицу, вырвал клок волос, а напоследок ударил бутылкой.
Результаты анализов показали, что парень какое-то время принимал препараты от бессонницы.
Парня арестовали по обвинению в бытовом насилии, однако вскоре выпустили из-под стражи под залог в 60 тысяч долларов. При этом ему запретили контактировать с пострадавшей и приближаться к Университету Южной Флориды.
"Я публикую эту фотографию повторно, потому что мой бывший парень удалил ее без моего согласия. Он сказал, что девушки не должны выставлять в Instagram снимки, на которых "видна их грудь".
Я призываю всех женщин найти в себе достаточно сил и мужества, чтобы прекратить такие насильственные отношения, какие были у меня,
- написала Мелисса.
Отец 25-летнего Эрика, которому принадлежит одна из самых больших продовольственных сетей Бразилии, опровергает все обвинения в адрес своего сына.